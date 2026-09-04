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Kırşehir'de siber operasyon: 144 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

Kırşehir Emniyeti, reklam ve tanıtımla yasa dışı bahis faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 144 internet sitesine erişim engeli getirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırşehir'de siber operasyon: 144 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

operasyonun kapsamı:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, reklam ve tanıtım yoluyla yasa dışı bahis içerikli yayın ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 144 internet sitesine erişim engellenmesi sağlandı.

yetkililerin açıklaması:

Emniyet birimleri, yasa dışı sitelerle ilgili çalışmaların süreceğini bildirdi. Alınan erişim engeli kararının siber suçlarla mücadele kapsamındaki adımların bir parçası olduğu vurgulandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü tespit ve denetim süreçlerinin devam edeceği ifade edildi.

KIRŞEHİR’DE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNİN REKLAM VE TANITIMINI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 144...

KIRŞEHİR’DE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNİN REKLAM VE TANITIMINI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 144 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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