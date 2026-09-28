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Kırşehir'de üstün oyun: Ejderoğlu Kırşehir FK'dan 4 gollü tarife

TFF 3. Lig 3. haftasında Ahi Stadyumu'nda Ejderoğlu Kırşehir FK, 1964 Silifkespor'u 4-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kırşehir'de üstün oyun: Ejderoğlu Kırşehir FK'dan 4 gollü tarife

maçta öne çıkanlar:

Ahi Stadyumu'nda oynanan TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta karşılaşmasında Ejderoğlu Kırşehir FK, 1964 Silifkespor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip mücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu ve net bir skorla galip geldi.

goller ve dakikalar:

Karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alihan Bel, 25. dakikada Çağdaş Şendur, 52. dakikada Muhammed Mustafa Pınarcı ve 90+3. dakikada Furkan Güneş kaydetti.

puan durumu ve değerlendirme:

Bu sonuçla Ejderoğlu Kırşehir FK'nın puanı 9 oldu. Yeşil beyazlı ekip, ligin ilk haftasında da Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 4-0 mağlup etmişti ve takımın yakaladığı skor istikrarı dikkat çekiyor.

Kulüp yöneticisi Çağatay Han Torun maç sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Takım ve şehir bir arada olduğunda düşük bütçelerle de her şey başarılabilir. Sezon sonuna kadar bu istikrarı sürdürmek istiyoruz".

TFF 3. LİG 3. GRUP’UN 4. HAFTASINDA EJDEROĞLU KIRŞEHİR FK, SAHASINDA 1964 SİLİFKESPOR’U 4-0 MAĞLUP...

TFF 3. LİG 3. GRUP’UN 4. HAFTASINDA EJDEROĞLU KIRŞEHİR FK, SAHASINDA 1964 SİLİFKESPOR’U 4-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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