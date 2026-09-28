anadolu üniversitesi yeni akademik yılına nasreddin hoca temasıyla başladı

Anadolu Üniversitesi yeni akademik yılı törenle başladı

Anadolu Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılışı, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda bu yılın tema olarak Nasreddin Hoca Eğitim-Öğretim Yılı ilan edildi ve açılış konuşmaları öne çıktı.

nasreddin hoca teması ve kültürel vurgu:

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, törenin açılışında Anadolu Üniversitesi’nin farklı kültürleri, medeniyetleri ve coğrafyaları buluşturan bir çatı olduğunu vurguladı. Geçen yılın 'Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı' ilan edilmesinin ardından bu yılın Nasreddin Hoca Eğitim-Öğretim Yılı olarak belirlendiğini söyleyen Adıgüzel, Nasreddin Hoca’nın sadece fıkralarıyla değil, kadı, imam ve rehber yönleriyle de topluma aktarılacağını belirtti. Ayrıca Adıgüzel, Mustafa Tatçı’nın araştırmalarına atıfla Sarıköy’ün Yunus Emre’nin köyü olduğuna ilişkin değerlendirmelere değindi.

Rektör sözlerine, konseri verilen Neşet Ertaş türkülerinin semfoni ile sunulmasına teşekkür ederek başladı; üniversitenin kültürel zenginliğine ve sanatla kurduğu ilişkiye dikkat çekti.

eğitim programları ve araştırma odaklı dönüşüm:

Adıgüzel, üniversitenin yalnızca fiziki altyapıda değil eğitim içeriklerinde de dönüşüm gerçekleştirdiğini ifade etti. Buna göre Bilişim Teknolojileri Yüksekokulu ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu; yapay zeka, oyun tasarımı ve animasyon gibi alanlara ağırlık verildi. Son bir yılda açılan 21 yeni bölümün yaklaşık 15’i yeni nesil programlardan oluşuyor ve bunlardan 16’sı bu yıl eğitime başlayarak yaklaşık 700 yeni öğrenci ağırlanacak.

Rektör ayrıca Anadolu Üniversitesi’nin Shanghai endeksi verilerine göre Türkiye’de eğitim alanında 2. sırada, dünyada ise 300-400 bandında yer aldığını; üniversitenin Türkiye’de Ar-Ge’ye en çok fon ayıran ilk 3 üniversiteden biri olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin farklı disiplinlerden ders almasını kolaylaştıran ve akredite kurumlarca verilen sertifikaların seçmeli ders olarak sayılmasına olanak tanıyan 100’den fazla mikro yeterlilik uygulamasının hayata geçirildiği de paylaşıldı.

öğrenci affı, kayıtlar ve sayısal veriler:

Rektör Adıgüzel, TBMM’den geçen kapsamlı af yasasının üniversite açısından önemine değinerek, açıköğretim fakültesinin bugüne kadar 5 milyon mezun verdiğini ve sistemi yarım bırakmış yaklaşık 4 milyon kişi bulunduğunu hatırlattı. Bu çerçevede af yasasından en çok etkilenen kurumun Anadolu Üniversitesi olduğunu belirten Adıgüzel, af kapsamında yaklaşık 250 bin kişinin başvuru yaptığını ve ikinci üniversite uygulaması ile de 100 bin yeni öğrencinin üniversiteye katıldığını söyledi.

Törene katılanlar arasında Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

dünya düzeni, bilgi ve dijital rekabet:

Programda açılış dersini veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, küresel güç dinamiklerindeki değişimi tarihsel bir perspektifle açıkladı. Yalçın, güç kaynağının tarım toplumunda toprağa, Sanayi Devrimi ile sermayeye geçtiğini, günümüzde ise güç kaynağının bilgi ve bilgi sahipleri haline geldiğini vurguladı. Son yıllarda teknoloji ve yazılım üreticilerinin ekonomik ve toplumsal ağırlığının arttığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Yalçın ayrıca mevcut dönüşümün askeri ve stratejik alana da yansıdığını belirterek, önümüzdeki dönemi bir "dijital soğuk savaş" olarak tanımladı. Uydular, akıllı mühimmat, İHA/SİHA sistemleri ve anlık karar mekanizmaları üzerinden yürüyen çatışma dinamiklerinin eski sanayi tipli ordularla uyumlu olmadığını, geleceğin rekabetinin bilgisayarlar, uydular, yazılımlar ve çipler ekseninde şekillendiğini kaydetti. Yalçın, ABD ve Çin arasındaki rekabetin merkezinde çip pazarı ile nadir toprak elementleri bulunduğunu; çip tüketiminin büyük ölçüde ABD’de olurken üretimin ağırlıklı kısmının Tayvan’da, hammadde tedarikinin ise önemli oranda Çin kaynaklı olduğunu aktardı.

valilikten öğrencilere mesaj:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yeni akademik yılın öğrenciler, akademik ve idari personel, Eskişehir ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere "Tercihim Eskişehir" mesajı verdi. Yılmaz, Eskişehir’i bilim, kültür ve sanatla iç içe gençlik enerjisinin harmanlandığı bir kent olarak tanımladı; öğrencilerden kent hayatına katılmalarını ve şehrin ruhunu hissetmelerini istedi. Valilik olarak üniversitelerin araştırma ve üretim gücünü desteklemeye devam edeceklerini belirten Yılmaz, üniversite topluluğuna akademik yıl için başarı dileklerinde bulundu ve 22.529 öğrenci, 1.483 akademisyen ve 2.790 idari personel için iyi temennilerini iletti.

Tören, kurum temsilcilerinin konuşmaları ve kültürel sunumlarla tamamlandı; üniversitenin hem eğitim hem de kültürel kimliğini öne çıkaran mesajlar öne çıktı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. HASAN BASRİ YALÇIN, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMADA KÜRESEL GÜÇ DENGELERİNİN KÖKTEN DEĞİŞTİĞİNİ BELİRTEREK, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN UYDULAR, YAZILIMLAR VE ÇİPLER ÜZERİNDEN YÜRÜYECEK BİR "DİJİTAL SOĞUK SAVAŞ" DÖNEMİ OLACAĞINI SÖYLEDİ.