Salihli Ticaret Borsası'ndan kış desteği

Salihli Ticaret Borsası, eğitime destek çalışmaları çerçevesinde Kula ilçesindeki ihtiyaç sahibi 200 ilköğretim öğrencisine mont ve eşofman yardımında bulundu. Malzemeler, Borsa temsilcilerinin yaptığı ziyaretle Kula İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

teslimat ve katılımcılar:

Teslimat sırasında Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi H. Hüseyin Leblebici, Yunus Bayramiç ve Genel Sekreter Turan Yalçın Kula İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı ile görüştü ve hazırlanan yardım paketlerini takdim etti.

borsa yetkililerinin açıklamaları:

Leblebici, Başkan Yetiş Aksoy öncülüğünde Salihli, Kula ve Selendi'de sürdürülen eğitim desteklerinin bu yıl da devam ettiğini belirterek, 'Öğrencilerimizin kış aylarını daha rahat geçirmeleri için mont ve eşofman desteğinde bulunduk. Eğitime verdiğimiz destek imkânlarımız ölçüsünde devam edecek. Daha güçlü yarınlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Kula İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı ise yapılan yardımlardan memnuniyet duyduklarını, desteklerin öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağladığını belirterek, yardımın öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim alınmasından dolayı Başkan Yetiş Aksoy ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

SALİHLİ TİCARET BORSASI, EĞİTİME DESTEK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KULA’DAKİ İHTİYAÇ SAHİBİ 200 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE MONT VE EŞOFMAN YARDIMINDA BULUNDU.