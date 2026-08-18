Kısa devre paniği: çamaşır makinesi yangına yol açtı, itfaiye müdahale etti

Adıyaman'da evde çıkan yangın

Adıyaman'ın Fatih Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir evde, iddiaya göre çamaşır makinesinin elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıkması üzerine ev sakinleri paniğe kapıldı. Olayı fark edenler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Müdahale ve hasar:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma sürüyor:

Yaşanan olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. İlk değerlendirmeler yangının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklanmış olabileceği yönünde olurken, kesin nedenin tespiti için incelemeler devam ediyor.

YANGIN, FATİH MAHALLESİ VATAN CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN BİR EVDE ÇIKTI.