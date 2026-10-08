Kışın habercisi lahanalar Erzincan tezgâhlarını doldurdu

Kışın habercisi lahanalar Erzincan tezgâhlarında

Erzincan pazarlarında kış aylarının vazgeçilmezi olan lahanalar tezgâhlardaki yerini aldı. Geniş ve kat kat yapraklarıyla dikkat çeken başlar, dayanıklılığı ve doğal görünümü nedeniyle şehir halkı tarafından sıkça tercih ediliyor. Tezgâhlarda yemeklik ve turşuluk olarak ayrılan lahanalar, kent mutfağında uzun süredir önemli bir yer tutuyor.

pazarda fiyatlar ve esnafın yorumu

Pazarcıların verdiği bilgiye göre, Erzurum’un Söğütlü köyü'nden getirilen lahanalar 200 ile 250 TL arasında alıcı buluyor. Fiyat aralığı başın büyüklüğüne göre değişirken, satıcılar üretim maliyetlerinin arttığını ancak tezgâh fiyatlarının geçen sezonla aynı seviyede olduğunu belirtiyor. Esnafın tepkisini özetleyen sözler ise şöyle: "Fiyat geçen seneyle aynı ama vatandaş yine de lahananın fiyatını beğenmiyor."

mutfak kültüründe lahananın yeri

Erzincan mutfağında lahananın yeri belirgin; başta lahana dolması olmak üzere turşu ve çeşitli çorbalar şehir sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yerel üreticiler ve ev hanımları, kış hazırlıklarına lahanayı dahil ederek uzun süreli saklama ve kullanım avantajından yararlanıyor. Tezgâhlarda sezonun ilk günlerinden itibaren ilginin sürdüğü gözlemleniyor.

Satıcılar, alıcıların kalite ve dayanıklılığı ön planda tuttuklarını, ancak ekonomik kaygıların tüketici tercihlerini etkilediğini vurguluyor. Bu sezon da lahana, hem alışveriş listelerinde hem de Erzincan’ın lezzet kültüründe yerini koruyor.

ERZİNCAN'DA TURŞULUK VE YEMEKLİK LAHANALAR TEZGAHTA YERİNİ ALDI