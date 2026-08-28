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Muğla emniyetinde görev yükselişi töreni

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden müdürlerin yeni rütbeleri takıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muğla emniyetinde görev yükselişi töreni

Muğla emniyetinde rütbe terfi töreni

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle, kurum içi terfi sürecinde başarılı olan müdürlerin rütbe değişiklikleri resmen ilan edildi. Tören, kurumsal disiplin ve mesleki başarıların vurgulandığı bir atmosferde geçti.

törene katılım:

Törene Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz ile birlikte il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri, emniyet personeli ve terfi eden müdürlerin aileleri katıldı. Katılımcılar, kurum içindeki dayanışma ve destek mesajlarını iletti.

rütbe takdimi ve törenin akışı:

Etkinlikte, 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden müdürlerin yeni rütbeleri, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz tarafından törenle takıldı. Rütbe takdiminin ardından kısa teşekkür konuşmaları ve fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

Tören, terfi eden personele başarı dileklerinin iletilmesi ve yeni görev sorumluluklarının hatırlatılmasıyla son buldu. Kurum yetkilileri, benzer terfi süreçlerinin liyakat esasına göre yürütüldüğünü belirtti.

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TERFİ...

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TERFİ EDEN MÜDÜRLER İÇİN ‘RÜTBE TERFİ’ TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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