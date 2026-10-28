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Kocaeli jandarmasından depoya baskın: piyasa değeri 4,5 milyon liralık bin çift sahte ayakkabı ele geçirildi

Kocaeli'de 26 Ekim'de Kandıra'daki depoda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 4,5 milyon lira olan bin çift sahte ayakkabı ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocaeli jandarmasından depoya baskın: piyasa değeri 4,5 milyon liralık bin çift sahte ayakkabı ele geçirildi

Kocaeli jandarmasından depoya baskın: piyasa değeri 4,5 milyon liralık bin çift sahte ayakkabı ele geçirildi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ünlü markalara ait olduğu belirlenen sahte ayakkabılara el konuldu. Olay, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda kayda geçti.

operasyon detayları:

İlçedeki bir depoya yönelik operasyonu Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri olduğu tespit edilen 4,5 milyon lira tutarında ve sayısı bin çift olan sahte ayakkabı ele geçirildi. Müdahale, 26 Ekim tarihinde yapıldı.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı; hakkında işlem yapılan kişi sayısı 1 olarak kaydedildi. Jandarma, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde benzer denetimlerin süreceğini bildirdi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi ve marka haklarının korunması açısından yürütülen operasyon, bölgedeki kaçak ticaretin engellenmesine yönelik adımların parçası olarak değerlendiriliyor.

KOCAELİ&#039;DE PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 500 BİN TL OLAN BİN ÇİFT ÜNLÜ MARKALARA AİT SAHTE AYAKKABI ELE...

KOCAELİ'DE PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 500 BİN TL OLAN BİN ÇİFT ÜNLÜ MARKALARA AİT SAHTE AYAKKABI ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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