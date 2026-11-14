Kocaeli programında gazetecilerin darp edildiği iddiası

Kocaeli kongre merkezinde tartışma ve darp iddiası:

İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması sırasında, etkinliği takip eden basın mensupları ile bazı partililer arasında arbede yaşandığı iddia edildi. Programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı; olayın parti liderinin konuşması sırasında gerçekleştiği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, salonda basın mensuplarına ayrılan alanlara bazı partililerin geçtiği, görevlerini yerine getiremediklerini belirten gazetecilerin bu alanların boşaltılmasını istediği ifade edildi. Taleplerin ardından çıkan sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında itiş kakış yaşandı. Birkaç basın mensubunun fiziki saldırıya uğradığı ve darp edildiği öne sürüldü.

Gazetecilerin şikayeti ve alınan önlemler:

Saldırıya uğradıklarını belirten gazetecilerin darp raporu alarak resmî şikayette bulunduğu aktarıldı. Olayla ilgili olarak herhangi bir resmi kurum veya yetkili kaynaktan yapılan açıklama haberde yer almadı. Gelişmelerin ardından sorumluların tespiti ve olası yaptırımlar için soruşturma sürecinin takip edileceği bildirildi.

Haber, olaya ilişkin iddiaları aktarmakta olup, konuya dair resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları doğrultusunda yeni bilgiler paylaşılacaktır.

KOCAELİ’DE CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN KATILDIĞI PROGRAMDA BAZI PARTİLİLERİN BASIN MENSUPLARINA SALDIRARAK DARBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ.