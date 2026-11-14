Tokat TSO seçimlerinde başkan çıkmadı, iki komitede itiraz hazırlığı

Tokat TSO seçim sonuçları belirsizliği koruyor

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen oy kullanma işlemlerinde sonuçlar, bazı komitelerde tartışma konusu oldu. Sabah başlayan ve saat 17.00'de sona eren seçimde toplam 2 bin 456 üye oy verdi. Sayımın ardından listelerin dağılımı netleşti, ancak iki meslek komitesindeki oyların geçerliliğine ilişkin itiraz kararı alındı.

Komite dağılımı ve itiraz gerekçesi:

Oyların sayımı sonrasında kırmızı ve sarı listelerin her biri 12 meslek komitesini kazandı; beyaz liste ise 2 komitede zaferini ilan etti. Sayım sürecinde bazı oy pusulalarında çizgi ve işaretleme ile ilgili uyuşmazlıklar tespit edildiği, bu nedenle ilgili iki komitedeki oyların geçerliliğine Pazartesi günü resmi itiraz yapılacağı bildirildi.

Adayların açıklamaları:

Sayınlanma sonrası açıklama yapan kırmızı listedeki başkan adayı Mücahit Yılmaz, "12 komisyon sarı liste Ahmet başkanımızın, 12 şahsımın kırmızı listesi ve 2 Günaydın başkanımın listesi çıktı. Bununla beraber 2 komitede bazı listelerdeki çizgilerde sorunlar oldu. Onunla ilgili Pazartesi günü itirazlarımızda bulunacağız. Tokatımıza hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı liste başkanı Ahmet Arat ise sonuçlara ilişkin, "Başkanınımın dediği gibi 12-12-2 gibi bir rakam çıktı. 2 komitede birbirine yakın sayılar çıktı. Biliyorsunuz ticaret odası seçimlerinde çizikler mevzusu var. Kol kola girip Pazartesi günü gerekli itirazlarımızda bulunacağız" dedi.

Seçimin kesin sonuçları, Pazartesi günü yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulu'na taşınıp taşınmayacağı ve kurulun vereceği karara göre netlik kazanacak. Şu aşamada oda başkanlığı için doğrudan bir isim belirlenmediği, resmi itirazlar sonuçlanana kadar belirsizliğin süreceği kaydedildi.

TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİMLERİNDE 2 BİN 456 ÜYE OY KULLANIRKEN, KIRMIZI VE SARI LİSTELER 12'ŞER, BEYAZ LİSTE İSE 2 MESLEK KOMİTESİNİ KAZANDI. 2 KOMİTEDEKİ OYLARIN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN PAZARTESİ GÜNÜ İTİRAZ EDİLECEĞİ AÇIKLANDI.