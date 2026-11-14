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Birecik'te kepçe ile çarpışma: anne ve baba yaşamını yitirdi, iki çocuk yaralı

Birecik’te plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kepçenin otomobile çarpması sonucu anne ve baba öldü; araçtaki iki çocuk hastanede tedaviye alındı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Birecik'te kepçe ile çarpışma: anne ve baba yaşamını yitirdi, iki çocuk yaralı

kaza ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi muayene istasyonu mevkiinde seyreden, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kepçeye Abdullah Polat idaresindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan Abdullah Polat ile eşi Seher Polat olay yerinde hayatını kaybetti.

yaralıların tedavisi:

Araçta bulunan iki çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocukların durumu hakkında henüz detay paylaşılmadı.

soruşturma süreci:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kepçenin plakası ve sürücüsünün tespiti ile kazanın oluş nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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BİRECİK´TE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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