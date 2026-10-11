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Kocaeli'de alevler yollarda: İzmit'te otomobil kül oldu, Osmangazi'de tır dorsesi yandı

Kocaeli'de iki yangın: İzmit Gültepe'de bir otomobil motoru yanıp kullanılamaz hale geldi, Osmangazi Köprüsü'nde tır dorsesinin arka lastikleri yandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocaeli'de alevler yollarda: İzmit'te otomobil kül oldu, Osmangazi'de tır dorsesi yandı

Kocaeli'de iki ayrı noktada araç yangını çıktı

Kocaeli'de İzmit ilçesi ile Osmangazi Köprüsü'nde bugün iki ayrı araç yangını kaydedildi. Olaylarda alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangınları kontrol altına aldı.

Gültepe'de otomobilin motoru alev aldı:

İzmit ilçesi Gültepe Mahallesinde bir otomobilde motor kısmından yangın çıktı. Alevlerin sardığı araçta hasar büyük oldu ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden ekipler çevredeki riskleri de göz önünde bulundurarak soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Osmangazi Köprüsü'nde tır dorsesinin lastikleri yandı:

Seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka lastiklerinde başlayan alevlenme, Osmangazi Köprüsü üzerinde yangına neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve daha geniş bir zararın önüne geçti.

Her iki olayda da itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederken, yangın anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yetkililer, yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

KOCAELİ&#039;DE İKİ AYRI NOKTADA ARAÇ YANGINI MEYDANA GELDİ. İZMİT&#039;TE BİR OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM...

KOCAELİ'DE İKİ AYRI NOKTADA ARAÇ YANGINI MEYDANA GELDİ. İZMİT'TE BİR OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLARAK KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE İSE TIRIN DORSESİNİN ARKA LASTİKLERİNDE ALEV ALDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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