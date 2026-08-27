Kocaeli'de narkotik operasyonunda üç şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yürüttükleri uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 5 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 48 gram esrar, 9 gram kokain, 1 hassas terazi ve 65 bin 300 TL ele geçirildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Operasyonları yürüten ekipler, ele geçirilen maddeler ve dijital ya da fiziksel delilleri kayıt altına aldı. Emniyetteki ilk işlemler sonucunda şüphelilerden 2'si TCK'nin 191'inci maddesi kapsamında işlem görerek serbest bırakıldı; diğer 3 şüpheli ise hakkında uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle adli işlem yapıldı.

soruşturma ve yargılama süreci:

Adli makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürüyor ve olayla ilgili işlemler devam ediyor.

KOCAELİ’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI. ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDE, HASSAS TERAZİ VE 65 BİN 300 TL ELE GEÇİRİLDİ.