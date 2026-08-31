Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

Operasyonun detayları:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda 384 gram skunk, 25 gram kokain, bir adet hassas terazi ve 20 bin TL para ele geçirildi.

Adli işlemler ve serbest bırakılanlar:

Yakalanan şüphelilerden dördü hakkında, belirtilen usul çerçevesinde TCK'nin 191'inci maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere adli makamlar tarafından işlem görüp serbest bırakıldı. Bu kapsamda yürütülen soruşturma, delillerin değerlendirilmesi ve şüphelilerin rollerinin ayrıştırılması yönünde ilerledi.

Tutuklanan şüpheliler ve aranan zanlı:

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen T.P., B.C.A., U.G., A.K. ve B.S. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan bu beş kişi, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yürütülen başka bir çalışmada; uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan B.A. da yakalanarak mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Emniyet kaynakları, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen deliller doğrultusunda bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer kişilere yönelik tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 5’İ TUTUKLANIRKEN, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ DE YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.