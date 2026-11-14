Kocaeli'den Giresun'a uzman eğitimi: yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma

eğitimin amacı ve kapsamı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tarafından düzenlenen program, Giresun Belediyesi ve Bulancak Belediyesi personeline yönelik iki günlük bir eğitim şeklinde gerçekleştirildi. Programa itfaiye ekiplerinin yanı sıra belediyelerin farklı birimlerinde görev yapan çalışanlar katıldı. Eğitim, yüksekte çalışmaya bağlı risklerin azaltılması ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla planlandı.

uygulamalı eğitim ve ekipman kullanımı:

Program kapsamında katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra yoğun uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde yasal mevzuat ve risk değerlendirmesi ele alındı. Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımına, çalışma alanlarının uygun şekilde sınırlandırılmasına ve düşmeyi durdurma sistemlerine odaklanıldı. Dikey ve yatay yaşam hatları ile yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi ve katılımcılar uygulama yaparak becerilerini pekiştirdi.

kurtarma yöntemleri ve risk yönetimi:

Eğitimlerin önemli bir bileşeni de yüksekte mahsur kalma durumlarına yönelik kurtarma yöntemleri oldu. Senaryo çalışmalarıyla, mahsur kalan bir personelin güvenli şekilde tahliyesi ve ekip koordinasyonunun sağlanması uygulamalı olarak aktarıldı. Bu yaklaşımla belediye personelinin hem güvenli çalışma hem de acil müdahale konularındaki bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİ (KOBİTEM) TARAFINDAN BELEDİYE PERSONELİNE YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA VE KURTARMA EĞİTİMİ VERİLDİ.