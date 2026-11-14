Sultanbeyli'den COP31'e model: sıfır atıkla yerel iklim eylemi

Sultanbeyli'nin sıfır atık yaklaşımı COP31'te anlatıldı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleşen "Politikadan Uygulamaya: Yerel Yönetimler ve İklim Eylemi" oturumunda ilçede hayata geçirilen çevre ve atık yönetimi uygulamalarını paylaştı. Tombaş, yerel düzeydeki yatırımların iklim hedeflerine katkısını ve uygulama örneklerini uluslararası katılımcılarla tartıştı.

Organik atık yönetimi ve kompost tesisi:

Başkan Tombaş, Sultanbeyli'de kurulan kompost tesisinin İstanbul ilçeleri arasında en büyük tesislerden biri olduğunu belirterek tesisin özelliklerini aktardı. Tombaş, tesisin 4 bin metrekarelik bir alanda kurulduğunu ve yıllık 250 ton kompost üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Semt pazarlarından toplanan sebze-meyve atıkları ile park ve bahçelerdeki budama artıklarının burada doğal komposta dönüştürüldüğü vurgulandı.

Tesisin ürettiği kompostun Sultanbeyli'nin park, bahçe ve peyzaj çalışmalarında kullanıldığı; böylece hem doğal kaynakların korunduğu hem de belediye bütçesine katkı sağlandığı ifade edildi. Tombaş, kompost uygulamaları sayesinde toprakta organik madde artışı, su tasarrufu ve peyzaj maliyetlerinde azalma sağlandığını belirtti.

Geri dönüşüm altyapısı ve vatandaş katılımı:

Sıfır atık uygulamalarının sadece organik atıkla sınırlı kalmadığına dikkat çeken Tombaş, ilçede kurulan Geri Dönüşüm Kompleksi içinde entegre bir atık yönetim sistemi bulunduğunu aktardı. Kompleks bünyesindeki Tip-1 Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi'nin saatte 2,5 ton işleme kapasitesine sahip olduğu, kâğıt, karton, plastik ve metal atıkların türlerine göre ayrıştırılarak geri kazanım tesislerine gönderildiği belirtildi.

Ayrıca ilçede bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi aracılığıyla özel işlem gerektiren atıkların uygun şartlarda muhafaza edilerek lisanslı tesislere teslim edildiği kaydedildi. Vatandaş katılımını kolaylaştırmak için ilçede 70 mobil atık getirme noktası, 300 tekstil atık kutusu, cam kumbaraları ve bitkisel atık yağ toplama noktaları bulundurulduğu aktarıldı.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları:

Başkan Tombaş, çevre bilincinin kalıcı hale gelmesi için eğitim programlarına önem verildiğini söyledi. İlçedeki 82 okul kapsamında gerçekleştirilen iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimleriyle 20 bin öğrenciye ulaşıldığı bildirildi. Bu çalışmaların erken yaşta kazanılan alışkanlıklarla evde, okulda ve sokakta yayılım sağladığı vurgulandı.

Tombaş, Sultanbeyli'de ilk kez düzenlenen Çevre ve Sıfır Atık Festivali'nin yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırladığını; festivalde geri dönüşüm atölyeleri, çevre temalı yarışmalar ve etkinliklerle çocukların ve ailelerin uygulamaları deneyimleme imkânı bulduğunu ifade etti.

Yeni projeler: sıfır atık deneyim merkezi planı

Sultanbeyli'nin çevre yatırımlarını genişletme hedefiyle Geri Dönüşüm Kompleksi içinde bir Sıfır Atık Deneyim Merkezi kurmayı planladıkları açıklandı. Tombaş, bu merkezde atıkların ayrıştırılmasından geri kazanım süreçlerine kadar uygulamalı ve görsel eğitimlerin yer alacağını; planetaryum gösterimleri, etkileşimli eğitim alanları ve deneyim odaklı etkinliklerle çevre eğitiminin derinleştirileceğini kaydetti.

Yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü:

COP31'de yaptığı değerlendirmede Tombaş, iklim değişikliğinin etkilerinin mahalle düzeyinde farklılık gösterdiğini ve belediyelerin bölgelerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmesi gerektiğini vurguladı. İlçe iklim eylem planlarıyla hangi adımların atılacağının belirlendiğini, uygulamaların sahada takip edildiğini ve kuraklık ile aşırı sıcaklar gibi risklerin planlamada dikkate alındığını söyledi.

Tombaş, uluslararası iş birliğinin başarılı uygulamaların yaygınlaşması için fırsat sunduğunu, belediyeler arasındaki ortak çalışmalarla uygulamaların başka ilçelere de taşınabileceğini belirtti. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin iklim hedeflerine Sultanbeyli'den katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ali Tombaş'ın COP31'de paylaştığı uygulamalar, yerel düzeyde atıkların ekonomiye kazandırılması, eğitim ve altyapı yatırımlarıyla iklim eylemine somut katkılar sunma yaklaşımını gözler önüne serdi.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ TOMBAŞ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI’NDA (COP31) İLÇEDE HAYATA GEÇİRİLEN SIFIR ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM VİZYONUNU ULUSLARARASI KAMUOYU İLE PAYLAŞTI.