Kocaelispor başkanı Durul: adalet sahada da masada da olmalı

Maç sonrası açıklama:

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi. Paylaşımında adalet ve mücadele vurgusu yapan Durul, karşılaşmanın yönetimine ilişkin kaygılarını açıkça dile getirdi.

"Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar" sözleriyle Durul, sistemin taraflı uygulandığını savundu. Başkanın eleştirileri, özellikle VAR uygulamalarının hangi ölçütlere göre karar verdiği sorusunu öne çıkardı.

Hakem kararlarına yönelik eleştiri:

Durul, açıklamasında futboldaki adalet anlayışını merkeze alarak, "Futbol, birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Alın terine vermektir, mücadeleye vermektir, adil olmaktır." ifadelerini kullandı. Ayrıca maçtaki penaltı ve kırmızı kart kararlarına işaret ederek, "Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş." değerlendirmesini paylaştı.

Bu tür açıklamalar kulübün hak arama refleksini ve maç yönetimine duyulan güvensizliği gösteriyor. Durul'un sözleri, tartışmayı hem sportif yönetimler hem de kamuoyunun önüne taşıdı.

Kulüp duruşu ve mesaj:

Başkan Durul, ayrıca oyunculara ve taraftarlara yönelik takdirini de belirtti: "Kocaelispor onurludur, gururludur, alnı açık, başı diktir." Bu cümleler, kulübün yenilgiden sonra bile duruşunu koruduğuna işaret etti.

Durul paylaşımını şöyle sonlandırdı: "Türk futbolunda adaleti tesis etme anlamında her zaman varız ama hakkımızı elimizden alanın da karşısında olmaya ve hesabını sormaya devam edeceğiz." Kulübün bundan sonraki tavrı, hem sportif hem idari zeminde hak arama vurgusunu sürdürecek gibi görünüyor.

KOCAELİSPOR BAŞKANI RECEP DURUL