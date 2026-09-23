Koçarlı'da 25 yıllık esnaf kültürü ahilikle buluştu

toplantı ve katılımcılar:

Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman ve Yılın Ahisi Alaattin Kayıp ile ilçede 25 yıldır esnaflık yapan vatandaşlar bir araya geldi. Toplantıda ilçenin ticari hayatına uzun yıllardır katkı sunan esnafların deneyimleri ve meslek hayatlarına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Buluşmada, gündem ağırlıklı olarak esnaflık kültürü ve Ahilik geleneğinin ilçedeki yaşatılış biçimleri oldu. Kaymakam Taşkın, katılımcılarla sohbet ederek esnafın günlük uygulamaları ve karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi aldı.

ahilik ve esnaf tecrübeleri:

Görüş alışverişinde, Ahilik kültürü kapsamında meslek etiği, dayanışma ve kuşaklar arası tecrübe aktarımı öne çıktı. İlçede 25 yıldır faaliyet gösteren esnaflar, iş yapma pratikleri ve yerel ticaretin sürdürülebilirliği hakkında gözlemlerini aktardı.

Koçarlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Kaymakamımız Ramazan Taşkın; Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman, Yılın Ahisi Alaattin Kayıp ve ilçemizde 25 yıldır esnaflık yapan hemşerilerimizle bir araya geldi. Ahilik kültürünü yaşatan esnaflarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz

Toplantı, ilçedeki esnaf faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve Ahilik değerlerinin korunması gerektiği vurgusuyla sona erdi.

KOÇARLI KAYMAKAMI RAMAZAN TAŞKIN, ESNAF VE SANATKALAR ODASI BAŞKANI HÜSEYİN YAMAN, YILIN AHİSİ ALAATTİN KAYIP VE İLÇEDE 25 YILDIR ESNAFLIK YAPAN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.