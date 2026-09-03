Dolar 48,3014 +0,01%
Euro 56,3188 +0,33%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.016,89 +2,35%
EUR/USD 1,1631 +0,34%
Brent Petrol 95,80 +0,18%
--°

Beyşehir'de ardı ardına üç kaza: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı; kazalar Beyşehir-Konya yolu ve ilçe merkezinde gerçekleşti, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 23:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Beyşehir'de ardı ardına üç kaza: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza yerleri ve ilk bilgiler:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bugün üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Olaylarda toplam dört kişi yaralanırken, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir-Konya yolunda cip devrildi:

Beyşehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde seyir halinde olan bir cip kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü S.Ü. ile araçtaki yolcu Ö.Ü. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından her iki yaralı da ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedaviye alındı.

İlçe merkezinde iki motosiklet kazası:

İlçe merkezinde gerçekleşen iki ayrı olayda ise motosiklet sürücüleri E.Ö. ile F.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale edip ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Üç kazayla ilgili olarak polis ekiplerinin yaptığı tahkikat devam ediyor; olay yerindeki incelemeler ve ifadeler ardından soruşturmanın yönü netleşecek.

YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA BEYŞEHİR DEVLET...

YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uşak'ta takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Kocasinan'da çarpışmanın ardından otomobil bina duvarına çarptı
images

Soruşturma derinleşiyor: Bolu'da 34,3 milyonluk 'hayali mesai' ödemesi
images

Orhangazi operasyonunda FETÖ/PDY hükümlüsü cezaevine teslim edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uşak'ta takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

bursaspor evinde farklı kazandı, teknik direktörler maçın ana hatlarını değerlendirdi

Vali Arslan sahada: kokarcaya rağmen fındık rekoltesi yükseliyor

Konya’nın asırlık lezzetleri Gastrofest’te buluştu

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı