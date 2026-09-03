Beyşehir'de ardı ardına üç kaza: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza yerleri ve ilk bilgiler:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bugün üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Olaylarda toplam dört kişi yaralanırken, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir-Konya yolunda cip devrildi:

Beyşehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde seyir halinde olan bir cip kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü S.Ü. ile araçtaki yolcu Ö.Ü. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından her iki yaralı da ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedaviye alındı.

İlçe merkezinde iki motosiklet kazası:

İlçe merkezinde gerçekleşen iki ayrı olayda ise motosiklet sürücüleri E.Ö. ile F.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale edip ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Üç kazayla ilgili olarak polis ekiplerinin yaptığı tahkikat devam ediyor; olay yerindeki incelemeler ve ifadeler ardından soruşturmanın yönü netleşecek.

YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI