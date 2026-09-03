bursaspor evinde farklı kazandı, teknik direktörler maçın ana hatlarını değerlendirdi

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Bursaspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin baskılı oyunuyla ve taraftarların yüksek desteğiyle şekillendi. Maç boyunca top kaybı sonrası gösterilen ortak reaksiyonlar ve savunmadan hücuma geçişlerdeki etkinlik, skoru belirleyen unsurlar oldu.

mustafa er: galibiyetin anahtarları:

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, takım performansından memnuniyetini vurguladı ve taraftarlara teşekkür etti: "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muazzam bir atmosfer vardı. Onların desteğiyle birlikte böyle bir skor ortaya çıktı. İyi oynuyoruz, iyi gidiyoruz. Geride kalan 5 haftaya baktığımızda oyun anlamında en iyi takımlardan biri değil, en iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Kaybettiğimiz karşılaşmada dahi çok iyi bir oyun ortaya koymuştuk."

Er, maçın dönüm noktalarından birini top kaybı sonrası verilen reaksiyonlar olarak gösterdi: "Bugün topu geri kazanma reaksiyonumuz çok iyiydi. Takım oyunumuz üst seviyedeydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu akşam bunun keyfini çıkaracağız ancak yarından itibaren bu maçı geride bırakıp Manisa maçına odaklanacağız."

Transfer süreciyle ilgili de değerlendirmede bulunan Er, kadro derinliğine işaret ederek son güne yönelik bir not düştü: "İyi bir takımımız var. Aramıza yeni katılan oyuncular da çok kısa sürede takıma uyum sağladı. Transferin son gününde bir oyuncu daha aramıza katılabilir."

barış kanbak: bireysel hatalar ve atmosferin etkisi:

İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, rakibin ligin güçlü kadrolarından biri olduğunu belirterek takımının planlarından ve yaşanan aksaklıklardan söz etti: "İlk yarıdaki planımız mümkün olduğunca gol yemeden soyunma odasına girmekti. Bunu maçın sonuna kadar uygulamaya çalıştık ancak devre arasına girmeden golü yedik. Beraberlikle içeri girebilseydik sonuç değişir miydi, bunu söylemek zor. Haftalardır devam eden bireysel hatalar bugün de karşımıza çıktı. Bunun üzerine çalışıyoruz."

Kanbak, Bursaspor taraftarlarının yaratığı atmosferin de maçı etkilediğini vurguladı: "Böyle bir atmosferin önünde oynamak farklı bir deneyim. Bazı bireysel hatalarda yapacak çok fazla bir şey olmuyor. Kontratak yapmaya çalışırken panik atak yaptık. Sonuç olarak sahadan 4-0 mağlup ayrıldık. Bursaspor’u tebrik ediyorum. Önümüzdeki Iğdır karşılaşmasında daha iyi bir performans ortaya koymak istiyoruz."

Her iki teknik direktör de maçın ardından sonuçları ve eksikleri değerlendirirken, Bursaspor için bu skor moral kaynağı, İstanbulspor içinse üzerine çalışılması gereken bireysel hataların tespit süreci oldu. Önümüzdeki haftalarda her iki takımın da bu değerlendirmeler ışığında performansını nasıl şekillendireceği takip edilecek.

BARIŞ KANBAK