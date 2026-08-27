Samsun'da yapay zeka veri merkezleri için yatırım zemini hazırlanıyor

Samsun'da veri merkezi yatırımları için yol haritası görüşüldü

Samsun'un dijital altyapı yatırımları ve yapay zeka destekli veri merkezleri potansiyeli, Samsun Valiliği öncülüğünde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıya Vali Orhan Tavlı başkanlık etti; Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, danışmanlık firması yetkilileri ile ilgili kurum, OSB ve firma yöneticileri katıldı.

değerlendirilen altyapı ve iş birliği modelleri:

Toplantıda, kentte yapay zeka destekli veri merkezi yatırımlarının önünü açacak temel dijital altyapı olanakları değerlendirildi. Yatırıma hazırlık sürecinde hayata geçirilmesi önem taşıyan çalışmaların nitelikleri, kurumlararası iş birliği ve koordinasyonla yürütülebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, Samsun'un mevcut potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve veri merkezi yatırımları açısından uygun yatırım ortamının oluşturulmasına vurgu yaptı.

fuar ve kongre merkezi gündemi:

Aynı çerçevede gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Samsun Fuar ve Kongre Merkezinin faaliyetleri de ele alındı. Vali Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve Bakanlık Temsilcisi Sinan Kurudağ, Fuar ve Kongre Merkezi Genel Müdürü Ziyaeddin Mert Öztekin, YİKOB Şefi Yusuf Kumaş ile mali müşavirler katıldı. Toplantıda merkezin yürütülen çalışmaları, faaliyetleri ve kentin sosyal, kültürel ve ticari hayatına daha fazla katkı sunması için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Her iki oturumda da katılımcılar, Samsun'un dijital altyapı alanındaki potansiyelinin yatırımcılar için çekici hale getirilmesi ve yatırım sürecinin hızlandırılması için izlenecek yol haritası konusunda görüş bildirdi. Kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hazırlık çalışmalarının planlı şekilde sürdürülmesi karara bağlandı.

SAMSUN’UN DİJİTAL ALTYAPI YATIRIMLARI VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ VERİ MERKEZLERİ AÇISINDAN SAHİP OLDUĞU POTANSİYEL, DÜZENLENEN TOPLANTIDA MASAYA YATIRILDI. KENTİN DİJİTAL ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ VE YENİ YATIRIMLAR İÇİN UYGUN YATIRIM ORTAMININ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YOL HARİTASI DEĞERLENDİRİLDİ.