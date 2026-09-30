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Komiser süsüyle milyonluk ziynet eşyasını alan şüpheli tutuklandı

Antalya ve Bursa'da komiser süsü verip FETÖ soruşturması bahanesiyle ziynet eşyası ve para alan şüpheli, polisçe yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Komiser süsüyle milyonluk ziynet eşyasını alan şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimlerince yürütülen çalışmada, aranan dolandırıcılık şüphelisinin, telefonda kendisini komiser olarak tanıtarak mağdurları kandırdığı belirlendi. S.A. isimli müştekinin ifadesine göre, şüpheli kendisinin adının FETÖ terör örgütünün soruşturmasına karıştığını öne sürmüş ve yönlendirmeler sonucu mağdur kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurarak elde ettiği parayı ve banka hesabındaki tutarları teslim etmiş; toplamda mağdura ait 165 bin lira elden verilmiştir.

Polis soruşturmasında parayı elden aldığı tespit edilen şahıs olarak belirlenen Ş.Y. yakalandı. Yapılan incelemede aynı yöntemin Bursa’da da kullanıldığı, Ş.Y.’nin burada bir başka mağdurdan yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası aldığı belirlendi.

İdari ve adli işlemler

Olayda kullanılan aracın bir korsan taksi olduğu tespit edildi. Aracın sahibi hakkında idari para cezası uygulandı ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ş.Y., adli makamlara sevk edildi.

Tutuklama kararı

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ayrıntıları ve diğer mağdurların tespiti yönündeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olay, telefonla kendisini resmi görevli olarak tanıtıp FETÖ soruşturması gibi ağır bir iddia ile korkutma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık örneği olarak kayıtlara geçti. Emniyet birimleri benzer vakalarla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

KENDİSİNİ TELEFONDA KOMİSER OLARAK TANITIP HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI BULUNDUĞUNU SÖYLEYEREK...

KENDİSİNİ TELEFONDA KOMİSER OLARAK TANITIP HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI BULUNDUĞUNU SÖYLEYEREK ANTALYA’DA BİR KİŞİDEN 165 BİN LİRA, BURSA’DA DA AYNI YÖNTEMLE 1,5 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI ALAN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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