komşuların ihbarıyla evinde ölü bulundu: 76 yaşındaki Elif Beyazköse yaşamını yitirdi

Aydın Efeler'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Elif Beyazköse, komşularının kendisinden haber alamaması üzerine yaşanan ihbar sonrası bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörlü merdiven yardımıyla binanın balkonundan içeri girerek evi kontrol etti. İçeri giren ekipler, Elif Beyazköse ile karşılaştı ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

İnceleme ve işlemler:

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. Cenaze, incelemelerin tamamlanmasının ardından ADÜ morguna kaldırılacak. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma yürütüyor ve ayrıntılar yetkili birimlerce inceleniyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 76 YAŞINDAKİ ELİF BEYAZKÖSE, İTFAİYE EKİPLERİNİN BALKONDAN GİRDİĞİ EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU.