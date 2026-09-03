Komşuluk kavgası: tekstilci dükkan anlaşmazlığı sonrası komşusunu darbetti

İzmit'te 26 yıllık tekstilci ile komşusu arasında arbede:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 26 yıldır tekstilcilik yapan Ertuğrul Ç. ile yan dükkan sahibi arasında yıllardır süren iş yeri ihtilafı, iş yerine gelen komşunun darbedilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, her iki taraf da karşılıklı olarak şikayette bulundu.

İddialar ve anlaşmazlığın geçmişi:

Ertuğrul Ç., yaklaşık üç yıl önce komşusunun yanındaki iki dükkânı satın aldığını ve ardından aradaki duvarların haber verilmeden gece yıkıldığını söyledi. Başlangıçta tadilat ve baca yerleşimi gibi konular nedeniyle başlayan sürtüşmelerin zamanla büyüdüğünü belirtti.

Tekstilci, havalandırmasının yakınında mutfak ve gaz bacası yerleştirilmesi nedeniyle çalışmanın güçleştiğini, belediye ve ruhsat müdürlüğüne başvurduğunu ancak sonuç alamadığını anlattı. Ayrıca halkın kullanımındaki alanlara kapı takıldığı iddiasını da dile getirdi.

"Dükkanıma çökmeye çalıştıklarını düşünüyorum" diyen Ertuğrul Ç., komşusunun amacının kendi iş yerini genişletmek ve onu buradan uzaklaştırmak olduğunu öne sürdü.

Gerginlik, şikâyetler ve adli süreç:

Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, komşu hakkında darp iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Ertuğrul Ç. ise komşusunun önce sosyal medyadaki bir eleştirisi sonrasında kendisinden şikâyetçi olduğunu söyledi ve gelen kişinin yanında koruma gibi birini bulundurarak dükkanını bastığını anlattı.

Ayrıca, üç yıl içinde dükkanına şüpheli kişilerin geldiğini, birinin kumaşlara çamaşır suyu döküp kaçtığını ve bu kişilerin kamera görüntüleriyle yakalandığını belirtti. Bu olayla ilgili olarak savcılık zarar tespitini yaptı ve mahkeme süreci devam ediyor.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmasıyla adli süreç işletiliyor; olayın güvenlik kamerası kayıtları delil olarak dosyaya eklendi.

Mahkeme ve beklentiler:

Ertuğrul Ç. yaşananları anlatırken hukuki yollara güven duyduğunu, devlet ve mahkemeler aracılığıyla hakkını aramaya devam edeceğini söyledi. Olayda hem mülk hakkı hem iş yeri güvenliği ve idari ruhsat süreçlerine ilişkin iddialar öne çıkıyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve tarafların şikâyetleri doğrultusunda emniyet ve adli makamların soruşturması sürüyor; olayla ilgili kesin değerlendirme yetkili mercilerin sonucuna göre netleşecek.

OLAY ANI