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konteyner kentteki kablo hırsızlığı kameraya takıldı, 7 kişi tutuklandı

Antakya Osmanağa konteyner kentten AFAD’a ait yaklaşık 200 bin TL değerindeki kabloları çalarken kameraya yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:17

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

konteyner kentteki kablo hırsızlığı kameraya takıldı, 7 kişi tutuklandı

konteyner kentte kablo hırsızlığı: güvenlik kamerası olayın seyrini değiştirdi

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Osmanağa Konteyner Kent'te, depremzedelerin kullandığı konteynerlerden ve depodan AFAD'a ait kabloların çalındığı ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede çalınan kabloların toplam değerinin yaklaşık 200 bin TL olduğu tespit edildi ve olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

olay ve soruşturmanın detayları:

Kayıtlarda yer alan görüntüler üzerinden yapılan çalışma sonucunda, kabloları çaldıkları sırada kameraya takılan şüpheliler tespit edildi. Suçüstü yakalanan ve çok sayıda sabıkası bulunan şüpheliler; E.K. (5’i hırsızlık, 9 suç kaydı), S.H. (23’ü hırsızlık, 39 suç kaydı), M.H. (11’i hırsızlık, 23 suç kaydı), M.S. (4’ü hırsızlık, 7 suç kaydı), Y.E. (10’u hırsızlık, 17 suç kaydı), M.G. (8’i hırsızlık, 22 suç kaydı) ve M.K. (2’si hırsızlık, 10 suç kaydı) olarak kayıtlara geçti.

yakalanma, idari işlem ve adli sürecin akışı:

Şüpheliler, çaldıkları malzemelerle birlikte polis tarafından suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan iki araca ilişkin işlemde, araçlara toplam 85 bin 600 TL idari para cezası uygulanarak trafikten men edildi. Gözaltına alınan yedi kişi, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü kayıtlarının soruşturmaya hız kazandırdığı olay, konteyner kentlerdeki malzeme güvenliği ve denetiminin önemini bir kez daha gösterdi. Olay, özellikle depremzedelerin barındığı alanlarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dair tartışmaları gündeme taşıdı.

KABLO HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI

KABLO HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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