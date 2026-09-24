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Vatandaşla yerinde buluşma: Diyarbakır'da 800 kişiye ulaşan ekipler 50 talebi kaydetti

Diyarbakır Büyükşehir'in 'Yerinde Çözüm' ekipleri stant ve esnaf ziyaretleriyle yaklaşık 800 vatandaşa ulaştı; 50 talep kayıt edilip ilgili birimlere iletildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vatandaşla yerinde buluşma: Diyarbakır'da 800 kişiye ulaşan ekipler 50 talebi kaydetti

Yerinde çözüm çalışmaları sahada sürdü:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Yerinde Çözüm çalışmaları kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesindeki ekipler sahada vatandaşlarla doğrudan temas kurdu. Kurulan halkla ilişkiler stantları ve yapılan esnaf ziyaretleriyle belediye hizmetlerine ilişkin talep, öneri ve şikâyetler yerinde dinlendi ve kayıt altına alındı.

Stantlar ve ziyaret noktaları:

Çalışmalar Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ve Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda kurulan stantlarda yoğunlaştı. Ayrıca saha ziyareti kapsamında 2., 3. ve 4. Sanayi Sitelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaş ve esnafa Büyükşehir Belediyesinin iletişim ve başvuru kanalları hakkında bilgi verdi ve bu kanalların yer aldığı broşürleri dağıttı.

Bu temaslarda toplamda yaklaşık 800 vatandaşa ulaşılırken, yol, kaldırım, altyapı, çevre temizliği ve kent donatılarına ilişkin 50 talep kayıt altına alındı. Alınan başvurular, belediyenin yetki alanındaki konular için ilgili daire başkanlıklarına; ilçe belediyelerinin yetkisindeki talepler ise ilgili ilçe belediyelerine iletildi.

Denetim, temizlik ve ilaçlama uygulamaları:

Saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yerinde Çözüm ekipleri ile Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli bölgede denetimler yaptı. Denetimler sırasında ruhsatsız olduğu belirlenen iki iş yeri mühürlendi; ayrıca işgaller ve izinsiz araç parklarına yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmalarını Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ise karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama yaptı; çöp konteynerlerinin de ilaçlandığı çalışmalarda ihtiyaç duyulan noktalardaki konteynerler yenilendi. Denetim ve temizlik adımları, vatandaşların ilettiği öncelikli talepler doğrultusunda uygulamaya kondu.

Alınan taleplerin bir kısmına yönelik uygulamalı müdahaleler sahada tamamlanırken, diğer başvuruların çözümü için gerekli yazışma ve yönlendirmeler yapıldı. Yerinde Çözüm ekipleri, vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak, başvuruların doğrudan iletilmesini temin etmek ve çözüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla halkla ilişkiler stantlarını önümüzdeki dönemde farklı mahallelerde de kurmayı planlıyor.

Vatandaş taleplerinin hızlı kayıt altına alınması, yerinde denetim ve doğrudan müdahale yöntemleriyle sorunların adresinde çözülmesi hedefleniyor; çalışmaların devam ettiği ve ilgili birimlerle koordinasyonun sürdüğü bildirildi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN “YERİNDE ÇÖZÜM” EKİPLERİ, FARKLI NOKTALARDA KURDUKLARI HALKLA...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN “YERİNDE ÇÖZÜM” EKİPLERİ, FARKLI NOKTALARDA KURDUKLARI HALKLA İLİŞKİLER STANTLARINDA YAKLAŞIK 800 VATANDAŞIN TALEP, ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİNİ DİNLEDİ; 50 TALEBİ KAYIT ALTINA ALDI. TALEPLERİN BİR KISMI ÜZERİNE DENETİM, TEMİZLİK VE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN DİĞER BAŞVURULAR ÇÖZÜME KAVUŞTURULMAK ÜZERE İLGİLİ BİRİMLERE AKTARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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