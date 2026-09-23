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Kontrolden çıkan araç Amasra müzesinin merdivenlerinden düştü

Bartın'ın Amasra ilçesinde sürücünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan 34 CRV 100 otomobil, müze merdivenlerinden düştü; yolcu hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:50

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kontrolden çıkan araç Amasra müzesinin merdivenlerinden düştü

Olayın gerçekleşmesi:

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 34 CRV 100 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon başında rahatsızlandı. Kontrolden çıkan araç, karşı istikametten gelen araca yandan çarparak Amasra Müzesi'nin bulunduğu yöne savruldu.

Araç, müzenin önündeki kaldırıma çıkarak müze duvarı ile merdivenler arasındaki boşluğa düştü. Kaza sonucunda sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Kurtarma çalışmaları:

Olay yerine intikal eden itfaiye, zabıta ve polis ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sonucu araçta sıkışan kadın yolcu çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ve sağlık durumu:

Kaza ve kurtarma çalışmaları sırasında ulaşım kontrollü sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı ve trafik normale döndü. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi.

BARTIN&#039;IN AMASRA İLÇESİNDE YAŞANAN KAZA SONRASI KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL MÜZENİN ÖNÜNDEKİ...

BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE YAŞANAN KAZA SONRASI KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL MÜZENİN ÖNÜNDEKİ MERDİVENLERDEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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