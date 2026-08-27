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Kontrollü patlatma Palanlı'da orman yangınına sebep oldu

Adıyaman-Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiinde yapılan kontrollü patlatma sonrası ormanlık alanda yangın çıktı; jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kontrollü patlatma Palanlı'da orman yangınına sebep oldu

Kontrollü patlatma sonrası yangın:

Adıyaman-Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiinde yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında gerçekleştirilen kontrollü patlatma sonrası ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının yayılması:

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevreye yayıldı. Olayın çıktığı bölge Palanlı mevkii olarak bildirildi.

Müdahale çalışmaları:

Olay yerine jandarma ekipleri ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

ADIYAMAN’DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YAPILAN PATLATMA SONRASI ORMANLIK ALANDA YANGIN...

ADIYAMAN’DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YAPILAN PATLATMA SONRASI ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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