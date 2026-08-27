Kontrollü patlatma Palanlı'da orman yangınına sebep oldu

Kontrollü patlatma sonrası yangın:
Adıyaman-Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiinde yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında gerçekleştirilen kontrollü patlatma sonrası ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangının yayılması:
Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevreye yayıldı. Olayın çıktığı bölge Palanlı mevkii olarak bildirildi.
Müdahale çalışmaları:
Olay yerine jandarma ekipleri ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
ADIYAMAN’DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YAPILAN PATLATMA SONRASI ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.
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