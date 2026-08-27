Kavşakta can kaybı: Dikbıyık'ta elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 36. kilometresi Dikbıyık mevkisindeki kavşakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.F.C. yönetimindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisikletin çarpışması sonucu ağır yaralanma yaşandı.

Kaza yeri ve sağlık müdahalesi:

Çarpışma sonrası ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Esra Turan (18) kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması ve çarpmanın etkisiyle genç kızın havada taklalar atarak yere düşmesi net biçimde görülüyor. Görüntüler, kazanın meydana geliş şeklini belgeleyerek olayın aydınlatılmasına ışık tutuyor.

Olayla ilgili taraflar ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

ÇARŞAMBA İLÇESİNDE 18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.