İstanbul'da fitness haftası sahaya indi: milli takım seçmeleri başladı

organizasyonun açılışı ve katılımcılar:

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu öncülüğünde düzenlenen İstanbul Fitness Week açılışı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezinde yapıldı. Organizasyonun lansmanına; federasyon Başkanı Koray Girgin, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Çekmeköy Kaymakamı Ömer Bilgin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, federasyonun eski başkanı Niyazi Kurt, federasyon temsilcileri ve çok sayıda katılımcı katıldı. Etkinlik, 30 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.

yarışma formatı ve hedefler:

Organizasyon kapsamında 27-30 Ağustos tarihlerinde Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası milli takım seçmeleri gerçekleştiriliyor. Lansmanda konuşan Koray Girgin, etkinliğin hem ulusal seçmeleri hem de IFBB Dünya Federasyonu kapsamında uluslararası müsabakayı içerdiğini belirterek, "120 firmanın da yaklaşık katılımıyla Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, aynı zamanda da IFBB Dünya Federasyonumuzun uluslararası bir yarışmasını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Girgin, milli takımların buradan belirleneceğini ve seçilecek sporcuların kasım ayında İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi ve geçen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlattı. Hedef olarak bu dönem de takım halinde ilk üçe girmeyi planladıklarını vurguladı.

sağlık ve toplumsal mesaj:

AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım ise sporun yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti ve etkinliği gençler ile tüm toplum için değerli bir yatırım olarak nitelendirdi. Yıldırım, konuşmasında Türkiye'deki hareketsizlik oranlarına işaret ederek "yapılan araştırmada toplumumuzun yüzde 86'sının hareketsiz, yani spordan ve hareketten uzak olduğuna dair birtakım veriler var" dedi. Bu verilerin, spor alanlarının ve etkinliklerin önemini ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, vücut geliştirme ve benzeri sporların toplumun fiziksel aktivitesini artırmada rol oynayacağına vurgu yaptı ve organizasyonu düzenleyen ekibe teşekkür etti.

Etkinlik, sektör temsilcileri, sporcular ve uluslararası katılımcılarla devam ederken, hem yarışma heyecanı hem de sağlık-vaka tartışmaları gündemde kalmaya devam edecek.

İstanbul Fitness Week; Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri başladı.