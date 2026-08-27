Felix Uduokhai Almanya'ya döndü: Union Berlin'le anlaştı

Beşiktaş'tan resmi açıklama

Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai'nin 1. FC Union Berline transfer olduğunu resmen açıkladı. Kulübün yayımladığı açıklamada profesyonel ilişkinin sona erdiği ve taraflar arasında anlaşma sağlandığı bildirildi. Beşiktaş yönetimi transfer sürecini nihai hale getirildiğini duyurdu.

Uduokhai'nin Beşiktaş performansı:

28 yaşındaki stoper Felix Uduokhai, siyah-beyazlı formayla iki sezonda toplam 58 maça çıktı. Takımın savunma hattında sıkça görev alan Uduokhai, maç tecrübesi ve fiziksel varlığıyla rotasyonda önemli bir isim oldu.

Transferin kulübe yansımaları:

Bu transfer, Beşiktaş'ın savunma rotasyonunda değişiklik anlamına geliyor; yönetim ve teknik ekip boşalan bölge için alternatifleri değerlendirecektir. Resmi açıklamada mali detaylar paylaşılmadığı için transfer ücreti ve imza tarihine ilişkin bilgiler kulüplerin ilave duyurularında yer alacak.

Beşiktaş ve 1. FC Union Berlin arasındaki anlaşma, oyuncunun kariyerinde Almanya'ya dönüşünü işaret ediyor ve her iki taraf için de sezon planlamasında yeni dinamikler yaratacak.

BEŞİKTAŞ, ALMAN FUTBOLCU FELİX UDUOKHAİ'NİN UNİON BERLİN'E TRANSFER OLDUĞUNU AÇIKLADI.