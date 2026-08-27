Kucağındaki çocuk önünde eşini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın yerinde yaşananlar:

Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içinde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Sultan Akdemir, kucağında çocuğuyla bulunduğu sırada boşanma aşamasında olduğu eşi 30 yaşındaki E.A. ile tartıştı. Görgü tanımlarına göre kısa süren tartışmanın ardından E.A., belinden çıkardığı silahla Akdemir'e ateş etti.

Saldırının hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen Sultan Akdemir kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması ve adliyeye sevk edilmesi:

Polis ekiplerinin çalışmasında E.A., Silvan Bulvarı üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın seyri:

Olayda çocuğun gözleri önünde yaşanan saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Resmi kurumların yapacağı işlemler ve savcılığın talimatları doğrultusunda adli süreç ilerleyecek.

DİYARBAKIR'IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE, EŞİNİ KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE SİLAHLA VURUP ÖLDÜREN ZANLI, MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ.