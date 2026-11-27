Kaza detayı:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan İlbay Sokak ile Süle Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Belgin T. (35) yönetimindeki 16 AV 050 plakalı otomobil ile Mikail D. (41) idaresindeki 26 ADL 263 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

Yaralıların kimlikleri:

Kazada sürücüler Belgin T. ve Mikail D. ile 16 AV 050 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Eda G. (32), P.T. (6), A.T. (4), E.G. (4) ve E.G. (2) yaralandı.

Nakil ve inceleme:

Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İNEGÖL’DE CAN PAZARI: 4’Ü ÇOCUK 7 YARAL