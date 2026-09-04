Kontrolü kaybeden otomobil markete girdi, yaralanan yok

Kontrolü kaybeden otomobil markete girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Devran Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu araç iş yerine daldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, şans eseri yaralanan olmadı.

kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, 41 FB 823 plakalı otomobilin kadın sürücüsü fren yerine gaza bastı. Bir anda hızlanan otomobil, doğrudan marketin içine girerek camların kırılmasına neden oldu. İş yerinde bulunan kişiler kazı anında yara almadı.

maddi hasar ve inceleme:

Çarpmanın etkisiyle markette ve araçta maddi hasar oluştu. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KOCAELİ’DE KADIN SÜRÜCÜNÜN FREN YERİNE GAZA BASMASI SONUCU OTOMOBİL MARKETE DALDI. KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.