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Konya il başkanı Nejat Türktaş tutuklanmanın ardından istifa etti

YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara merkezli uyuşturucu soruşturmasıyla 26 Eylül'de gözaltına alındı; 29 Eylül'de tutuklandı ve istifa etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 18:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya il başkanı Nejat Türktaş tutuklanmanın ardından istifa etti

Gözaltı ve tutuklama süreci:

YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 26 Eylül Cumartesi günü Konya’nın Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Türktaş, Ankara’ya götürüldü; işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 29 Eylül tarihinde tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

İstifa ve gelişmeler:

Tutuklanmasının ardından Nejat Türktaş il başkanlığı görevinden istifa etti. Olay ve soruşturma süreciyle ilgili gelişmeler kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

YENİ PARTİ KONYA İL BAŞKANI NEJAT TÜRKTAŞ, ANKARA MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN BİR UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI...

YENİ PARTİ KONYA İL BAŞKANI NEJAT TÜRKTAŞ, ANKARA MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN BİR UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA DÜN TUTUKLANMASININ ARDINDAN İSTİFA ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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