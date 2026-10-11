Konya Kulu'da hafriyat yüklü tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde yaşananlar:

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Karacadere Mahallesinde çalışma sırasında, A.E. yönetimindeki 42 M 1602 plakalı hafriyat yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Olayda tır sürücüsü A.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, kazaya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk yardım uygulanmasının ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Olayın oluş nedeninin tespitine yönelik inceleme sürerken, yetkililer trafik güvenliğine ilişkin olası önlemleri değerlendireceklerini bildirdi.

KULU İLÇESİNDE ÇALIŞMA SIRASINDA HAFRİYAT YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.