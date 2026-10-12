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Mersin'de üç depoyu kapsayan organize sanayi yangını kontrol altına alındı

Mersin'de tütün ve makaron fabrikasının üç deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ve inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:26

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'de üç depoyu kapsayan organize sanayi yangını kontrol altına alındı

Mersin 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde depo yangını kontrol altına alındı:

Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren tütün ve makaron üretim fabrikasının bir deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 3 depoyu etkiledi. Depolardan yükselen yoğun duman ve alevler çevreden görülürken, olay yerine sevk edilen ekipler müdahaleye başladı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile organize sanayi bölgesinin söndürme ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, halen bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, alevlerin diğer üretim alanlarına sıçramasını önlemek için tedbirler alındığını belirtti.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı; olayla ilgili olarak ilgili birimlerce inceleme başlatıldığı öğrenildi. Fabrika ve depo sahipleri ile yetkililerin, hasar tespitine ilişkin çalışmaları sürdüreceği bildirildi.

MERSİN&#039;DE TÜTÜN VE MAKARON ÜRETİM FABRİKASININ 3 DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE...

MERSİN'DE TÜTÜN VE MAKARON ÜRETİM FABRİKASININ 3 DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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