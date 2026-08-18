Transfer sürecinde denge arayışı: Fuat Çapa'dan açıklama

Samsunspor'da transfer ve mali denge tartışması

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, taraftarın transfer beklenti ve eleştirilerini anlayışla karşıladıklarını söyledi. Çapa, sürecin görünenden daha karmaşık olduğunu, pazarlık ve ekonomik dengelerin transferlerin zamanlamasında belirleyici olduğunu vurguladı.

Taraftar tepkileri ve pazarlığın boyutları:

Çapa, taraftarın "transferlerin geç kaldığı" yönündeki kaygılarını "haklı ve anlaşılabilir" bulduklarını ifade etti. Örnek olarak Gabriele Guarino transferinde mayısta istenen rakamın 8 milyon Euro olduğunu, haziranda bunun 5 milyon Euro'ya düştüğünü ve nihayetinde daha düşük bir bedelle anlaşma sağlandığını aktardı. Bu tür pazarlıkların kolay olmadığını; istenilen bedel hemen verilirse transferin hızlıca gerçekleşeceğini, ancak kulübün mali disiplinini korumak zorunda olduklarını belirtti.

Çapa ayrıca bazı oyunculardan ayrılmanın performans değil, maliyet gerekçesiyle gündeme geldiğini anlattı. Yeni transferlerin kulübün mevcut ödeme standartlarını bildiğinde bu rakamları pazarlık unsuru yapabildiğini; benzer şekilde sözleşme uzatılmak istenen oyuncuların örnek gösterilen ücretlerle talepte bulunabildiklerini söyledi. Bu dinamiklerin kulübü zorladığını ve dengeli hareket etmek gerektiğini vurguladı.

Kadro hedefleri, sakatlıklar ve forvet arayışı:

Kadro yeterliliği tartışmasına değinen Çapa, hedefe göre değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti: "Eğer ligde ilk iki ya da üçe oynayacaksak tabii ki yetersiziz." Böyle bir hedefin Anadolu kulüplerinin omzuna bindirilemeyeceğini, maliyetlerin bu yükü kaldıramayacağını ifade etti. Geçmiş örnekler olarak Holse, Rick van Drongelen ve Satka'yı anarak, yeni oyunculara zaman tanındığında benzer başarıların elde edilebileceğine inandıklarını söyledi.

Yaş ortalamasını düşürdüklerini, bu sezon ligi ilk beş içinde bitirmenin kulüp adına onurlu olacağını ve gelecek sezon daha yüksek hedefler için kadronun geliştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Çok sayıda transferin her zaman iyi bir takım anlamına gelmediğini, stratejiyi kulübün imkanlarına göre belirlemeleri gerektiğini kaydetti.

Sakatlıklarla ilgili bilgiler veren Çapa, Yunus Emre'nin yaralanmasının Kasımpaşa maçında ayakların dönmesi sonucu olduğunu; Elayis Tavşan'ın hazırlık maçında ayak parmağı kırığı yaşadığını söyledi. Tanguy Coulibaly'nin fıtık ameliyatı sırasında ek bir müdahale gerektiğini, bu nedenle öngörülen 4 haftalık sürecin 6 haftaya uzadığını ve önümüzdeki hafta performans ekibiyle çalışmaya başlayacağını belirtti. Afonso Sousa ise tedbir amaçlı MR'a gönderildi ve uzun süreli bir sakatlık görünmemesi kulübü rahatlattı.

Forvet arayışına ilişkin konuşan Çapa, Cherif Ndiaye'nin ayrılmasıyla bu alanda bir boşluk oluştuğunu ancak yabancı kontenjanı nedeniyle kimse gitmeden transfer yapılamayacağını söyledi. Marius Mouandilmadji'ye alternatif bakıldığını, aranan profilin yaş, gerektiğinde çift forvet oynayabilme ve tek forvet oynayabilecek esneklikte bir oyuncu olduğunu aktardı. Şu anda takımda 14 tane yabancı bulunduğunu, yeni bir isim getirebilmek için öncelikle bazı oyuncuların ayrılması gerektiğini vurguladı.

Çapa'nın sözleri, kulübün hem sportif hem de ekonomik gerçeklikler arasında bir denge kurma çabasını ortaya koyuyor; taraftar beklentileri ve kulübün sürdürülebilirliği arasındaki gerilim, transfer pazarının ritmine göre yönetilmeye devam ediyor.

SAMSUNSPOR FUTBOL DİREKTÖRÜ FUAT ÇAPA, TARAFTARLARIN TRANSFER BEKLENTİSİ VE ELEŞTİRİLERİNİ NORMAL KARŞILADIKLARINI SÖYLEDİ.