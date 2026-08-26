Dolar 48,1029 +0,05%
Euro 56,1207 -0,10%
Bist 14.669,51 +1,35%
Altın Gram 7.228,70 -0,43%
EUR/USD 1,1659 -0,14%
Brent Petrol 86,17 -1,26%
--°

Körfez Basket sezon açılışını Fenerbahçe ile yapıyor, biletler 41 TL'den

Körfez Basket 29 Ağustos Cumartesi Fenerbahçe ile sezon açılışını yapacak; hazırlık maçı biletleri sembolik olarak 41 TL'den satışa sunuldu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:58

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Körfez Basket sezon açılışını Fenerbahçe ile yapıyor, biletler 41 TL'den

taraftarla buluşma:

Kocaeli’yi Basketbol Süper Ligi’nde temsil edecek yeni kulüp Körfez Basket, sezon öncesi taraftarıyla ilk kez 29 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak. Saat 16.00’da Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak hazırlık maçı rakip Fenerbahçe olacak. Kulüp, maçın bütün biletlerini sembolik rakam olan 41 TL’den satışa sundu ve kombine sahiplerine bu karşılaşmada courtside koltuklarını ücretsiz açtı.

Körfez Basket, Manisa Basketbol’un yarışma haklarını devraldıktan sonra Kocaeli sahnesine çıktı ve taraftarla yapacağı bu ilk buluşmayla şehirdeki yeni kulüp kültürünü pekiştirmeyi hedefliyor. Genç bir yapılanma olarak hem sportif başarı hem de altyapı geliştirme stratejisini ön plana koyan ekip, hazırlık maçlarını Çayırova Belediyesi ile başlayan süreçte sürdürüyor.

teknik heyet ve yönetimden mesajlar:

Başantrenör Serhan Kavut Kocaeli halkını maça davet ederek kulübün heyecanını şöyle dile getirdi: "Yeni sezonun ilk adımını, kendi evimizde taraftarımızla birlikte atıyoruz. 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da Fenerbahçe Tarfin karşısında oynayacağımız sezon açılış maçında sahaya çıkıyoruz. Yeni sezonun başlangıcında, yeni hedeflerin ilk adımında, Kocaeli şehriyle buluşacağımız için çok heyecanlıyız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gururunu da hep birlikte yaşayacağımız bu özel günde, Kocaeli’nin basketbol ateşini yakalım."

Kulübün Genel Menajeri Cihad Şahin ise maça gösterilen ilgi ve bilet satışlarının kendilerini memnun ettiğini belirtti: "29 Ağustos’ta şehrimizde oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşması bizim için çok özel ve anlamlı bir maç olacak. Öncelikle Kocaeli’ye gelecekleri için Fenerbahçe’ye teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü takımımızla şehrimiz buluşacak. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve bizler taraftarımızın karşısına çıkmak için gerçekten çok heyecanlıyız. Kocaeli taraftarı ile bütünleşerek güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."

kombine fiyatları ve sezon takvimi:

Basketbol Süper Ligi yeni sezonu 26 Eylül’de başlayacak ve Körfez Basket ilk lig maçını kendi sahasında Esenler Erokspor ile oynayacak. Kulüp, 2026-2027 sezonu boyunca geçerli olacak kombine biletleri satışa çıkardı. Fiyatlar kategorilere göre şu şekilde ilan edildi:

3. kategori: 102, 103, 108 ve 109 numaralı tribünler için 5 bin 41 TL.
2. kategori: 101, 104, 107 ve 110 numaralı tribünler için 7 bin 541 TL.
1. kategori: 105 ve 106 numaralı tribünler için 10 bin 41 TL.
VİP C tribünü: 10 bin 41 TL.
VİP A ve VİP B tribünü: 15 bin 41 TL.

Kulübün courtside olarak tanımladığı saha içi özel bölüm için fiyatlandırma ise şöyle duyuruldu: 1. sıra 50 bin 41 TL, 2. sıra 40 bin 41 TL ve 3. sıra 30 bin 41 TL. Kulüp, kombine sahiplerine sezon açılışında courtside koltuklarını ücretsiz erişim hakkı tanıyarak ilk maça yüksek katılım hedefliyor.

Hazırlık maçları ve kombine satışları, Körfez Basket’in Kocaeli’de kalıcı bir taraftar tabanı oluşturma ve altyapı yoluyla sporcu yetiştirme hedefinin ilk somut adımları olarak değerlendiriliyor. Kulüp yetkilileri, sezon boyunca dinamik ve mücadeleci bir basketbol sergileme sözü veriyor ve şehirdeki basketbol heyecanını canlı tutmayı amaçlıyor.

KÖRFEZ BASKET GENEL MENAJERİ CİHAD ŞAHİN

KÖRFEZ BASKET GENEL MENAJERİ CİHAD ŞAHİN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hedef liderliği perçinlemek: Kayserispor 4'te 4 peşinde
images

Konyaspor Kocaelispor randevusuna çift kale ve top idmanıyla hazırlanıyor
images

Samsun'da milli takım seçmeleriyle cankurtarma heyecanı
images

İstanbul dört gün boyunca fitness, wellness ve spor teknolojilerini ağırlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü

Esenler belediyesi yeni eğitim yılına çanta dolusu destekle başladı

sivil polis Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtardı

Sahilkent site yönetimlerinden ortak talep: arıtma tesisi yerleşimden taşınsın

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı