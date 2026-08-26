Körfez Basket sezon açılışını Fenerbahçe ile yapıyor, biletler 41 TL'den

taraftarla buluşma:

Kocaeli’yi Basketbol Süper Ligi’nde temsil edecek yeni kulüp Körfez Basket, sezon öncesi taraftarıyla ilk kez 29 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak. Saat 16.00’da Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak hazırlık maçı rakip Fenerbahçe olacak. Kulüp, maçın bütün biletlerini sembolik rakam olan 41 TL’den satışa sundu ve kombine sahiplerine bu karşılaşmada courtside koltuklarını ücretsiz açtı.

Körfez Basket, Manisa Basketbol’un yarışma haklarını devraldıktan sonra Kocaeli sahnesine çıktı ve taraftarla yapacağı bu ilk buluşmayla şehirdeki yeni kulüp kültürünü pekiştirmeyi hedefliyor. Genç bir yapılanma olarak hem sportif başarı hem de altyapı geliştirme stratejisini ön plana koyan ekip, hazırlık maçlarını Çayırova Belediyesi ile başlayan süreçte sürdürüyor.

teknik heyet ve yönetimden mesajlar:

Başantrenör Serhan Kavut Kocaeli halkını maça davet ederek kulübün heyecanını şöyle dile getirdi: "Yeni sezonun ilk adımını, kendi evimizde taraftarımızla birlikte atıyoruz. 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da Fenerbahçe Tarfin karşısında oynayacağımız sezon açılış maçında sahaya çıkıyoruz. Yeni sezonun başlangıcında, yeni hedeflerin ilk adımında, Kocaeli şehriyle buluşacağımız için çok heyecanlıyız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gururunu da hep birlikte yaşayacağımız bu özel günde, Kocaeli’nin basketbol ateşini yakalım."

Kulübün Genel Menajeri Cihad Şahin ise maça gösterilen ilgi ve bilet satışlarının kendilerini memnun ettiğini belirtti: "29 Ağustos’ta şehrimizde oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşması bizim için çok özel ve anlamlı bir maç olacak. Öncelikle Kocaeli’ye gelecekleri için Fenerbahçe’ye teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü takımımızla şehrimiz buluşacak. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve bizler taraftarımızın karşısına çıkmak için gerçekten çok heyecanlıyız. Kocaeli taraftarı ile bütünleşerek güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."

kombine fiyatları ve sezon takvimi:

Basketbol Süper Ligi yeni sezonu 26 Eylül’de başlayacak ve Körfez Basket ilk lig maçını kendi sahasında Esenler Erokspor ile oynayacak. Kulüp, 2026-2027 sezonu boyunca geçerli olacak kombine biletleri satışa çıkardı. Fiyatlar kategorilere göre şu şekilde ilan edildi:

3. kategori: 102, 103, 108 ve 109 numaralı tribünler için 5 bin 41 TL.

2. kategori: 101, 104, 107 ve 110 numaralı tribünler için 7 bin 541 TL.

1. kategori: 105 ve 106 numaralı tribünler için 10 bin 41 TL.

VİP C tribünü: 10 bin 41 TL.

VİP A ve VİP B tribünü: 15 bin 41 TL.

Kulübün courtside olarak tanımladığı saha içi özel bölüm için fiyatlandırma ise şöyle duyuruldu: 1. sıra 50 bin 41 TL, 2. sıra 40 bin 41 TL ve 3. sıra 30 bin 41 TL. Kulüp, kombine sahiplerine sezon açılışında courtside koltuklarını ücretsiz erişim hakkı tanıyarak ilk maça yüksek katılım hedefliyor.

Hazırlık maçları ve kombine satışları, Körfez Basket’in Kocaeli’de kalıcı bir taraftar tabanı oluşturma ve altyapı yoluyla sporcu yetiştirme hedefinin ilk somut adımları olarak değerlendiriliyor. Kulüp yetkilileri, sezon boyunca dinamik ve mücadeleci bir basketbol sergileme sözü veriyor ve şehirdeki basketbol heyecanını canlı tutmayı amaçlıyor.

KÖRFEZ BASKET GENEL MENAJERİ CİHAD ŞAHİN