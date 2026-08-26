İstanbul dört gün boyunca fitness, wellness ve spor teknolojilerini ağırlıyor

İstanbul Fitness Week başlıyor:

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu öncülüğünde düzenlenen İstanbul Fitness Week, 27-30 Ağustos tarihlerinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını açıyor. Organizasyon, yarın saat 11.30'da gerçekleştirilecek protokol açılışı ile başlayacak ve dört gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Şampiyonalar ve millî takım seçmeleri:

Etkinliğin ilk üç günü Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası millî takım seçmelerine ayrılıyor. 27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarda gençler, büyükler ve master kategorileri; kadın ve erkek sporcular yaş, boy ve kilo gruplarında ter dökecek. Organizasyon kapsamında ayrıca tekerlekli sandalye vücut geliştirme kategorisi de yer alıyor.

Sporcular, Türkiye şampiyonluğu için yarışırken aynı zamanda dünya şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edecek millî takım kadrosu için de sahne alacak. 30 Ağustos Pazar günü ise uluslararası müsabakalar yapılacak; IFBB Semi Pro kapsamında 10, IFBB World Fitness Sports Games kapsamında 16 olmak üzere toplam 26 Pro Card dağıtılacak ve profesyonel kariyer hedefleyen sporcular için önemli bir fırsat sunulacak.

Wellness ekonomisi ve sektör buluşması:

Yarışmaların ötesinde İstanbul Fitness Week, küresel ölçekte hızla büyüyen wellness ve fitness ekonomisinin farklı bileşenlerini bir araya getiriyor. Global Wellness Institute verilerine göre küresel wellness ekonomisi 2024 yılında 6,8 trilyon dolar seviyesine ulaştı; 2029'da bu rakamın yaklaşık 9,8 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Fiziksel aktivite pazarı 1,14 trilyon dolar, sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi pazarı ise yaklaşık 1,15 trilyon dolar büyüklüğünde hesaplanıyor.

Etkinlikte dünyanın önde gelen fitness ekipman üreticileri, besin destekleri firmaları, spor teknolojileri sağlayıcıları ve sağlıklı gıda ile wellness çözümleri sunan şirketler ürünlerini sergileyecek. Yaklaşık 150 firma ve 250 katılımcıyla stantlarda yüzde yüz doluluk sağlanırken, dört gün boyunca yaklaşık bin sporcu ve antrenörın İstanbul’da ağırlanması bekleniyor.

Yeni nesil teknolojiler ve farklı spor branşları:

Organizasyon, sektördeki dönüşümü yansıtan yeni nesil kardiyo ve kuvvet ekipmanları, akıllı antrenman sistemleri, performans ölçüm teknolojileri, fonksiyonel antrenman çözümleri ve sağlıklı yaşam teknolojilerini profesyonellerle buluşturacak. Etkinlik; fitness merkezi işletmecileri, personal trainerlar, antrenörler, sporcular, distribütörler, yatırımcılar ve satın alma profesyonelleri için yeni ticari bağlantılar kurma ve ürün deneyimleme imkânı sağlayacak.

Ayrıca vücut geliştirme ve fitness müsabakalarının yanı sıra Fight Stage karşılaşmaları, Kaykay Deneyim Alanı, Pickleball, Hybrid Training Challenge, Padel Cup ve Kalisteniks Türkiye Şampiyonası gibi farklı disiplinler de programda yer alacak. Ana sahnede pilates, HIIT, step, yoga, cycling, dans, Zumba, Animal Flow, Jumping Fitness, trampolin kardiyo, Pound ve Les Mills gibi grup dersleri ile personal training ve antrenör eğitimlerinde antrenman bilimi, mekanik gerilim, hipertrofi, yük, homeostaz, adaptasyon, rejenerasyon fizyolojisi ve sporcu beslenmesi gibi konular ele alınacak.

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN İSTANBUL FİTNESS WEEK, 27-30 AĞUSTOS TARİHLERİNDE DR. MİMAR KADİR TOPBAŞ GÖSTERİ VE SANAT MERKEZİ’NDE SPOR, FİTNESS, WELLNESS VE SPOR TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURACAK.