Samsun'da milli takım seçmeleriyle cankurtarma heyecanı

Samsun ilk kez bu organizasyona ev sahipliği yapıyor:

Samsun, Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Etkinlik 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önü sahil kısmında gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye genelinden çeşitli kulüplerden sporcular mücadele edecek; yarışlar sonunda Milli Takım aday kadrosu belirlenecek. Etkinlik, Türkiye'de ilk kez Samsun'da düzenleniyor ve kentte önemli bir spor gündemi oluşturması bekleniyor.

Organizasyon yapısı ve katılım:

Yarışmalar 7 farklı kategoride yapılacak ve organizasyona farklı illerden yaklaşık 100 sporcu katılacağı belirtiliyor. Turnuva hem bireysel hem de kulüpler arası mücadelelere sahne olacak, bu sayede geniş bir sporcu profili yarışma imkânı bulacak.

Etkinlik, aynı zamanda sporseverleri de sahile çekmeyi hedefliyor; izleyiciler yarışları yerinde takip ederek cankurtarma sporunun teknik ve dayanıklılık gerektiren yönlerini gözlemleyebilecek.

İş birliği ve organizasyon paydaşları:

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği, Spor Toto ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iş birliğiyle; ev sahipliğini ise Samsun Büyükşehir Belediyesi üstleniyor. Bu kurumların ortak çalışması, organizasyonun lojistik ve teknik altyapısının sağlanmasında belirleyici olacak.

Yarışlar, Milli Takım seçmeleri niteliğinde olduğu için kulüpler ve sporcular açısından sezonun önemli bir dönüm noktası sayılıyor. Başarılı sporcular, ulusal kadro yolunda kritik bir adım atma şansı elde edecek.

Samsun'da düzenlenecek bu şampiyona, şehirde spor kültürünü güçlendirme ve genç yetenekleri keşfetme açısından da önemli bir fırsat sunuyor. Organizasyonun detayları ve program akışıyla ilgili bilgiler, ilgili kurumların duyurularında takip edilebilecek.

CANKURTARMA SPORTİF DENİZ AÇIK YAŞ BİREYSEL VE KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TÜRKİYE’DE İLK KEZ SAMSUN’DA DÜZENLENECEK. MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNİN DE GERÇEKLEŞECEĞİ ORGANİZASYON ÇOK SAYIDA SPORCUYU VE SPORSEVERİ SAMSUN’DA BULUŞTURACAK.