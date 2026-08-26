sivil polis Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtardı

Konya'da lokantada ani müdahale hayat kurtardı

Konya merkez Karatay ilçesinde geçen pazartesi günü Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki bir dönercide yemek yiyen bir kadının nefes borusuna dönerden kopan ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan kadının durumunu fark eden ve o sırada iş yerinde bulunan sivil polis memuru Musa Akay (35) derhal müdahale etti.

olayın gelişimi:

İçerideki diğer müşterilerin uyarısıyla olaya müdahale eden Musa Akay, gördüğü tablo üzerine Heimlich manevrasını uyguladı. Yapılan müdahale sonucunda nefes borusuna kaçan parça çıkarıldı ve kadının solunumu normale döndü. Olay anına ait görüntülerde kadının nefes alamadığı ve polis memurunun hızlı müdahalesi açık biçimde yer aldı.

polisin açıklaması:

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nde görevli olduğunu belirten Musa Akay, olay sırasında ekip olarak daha önce yaşanan bir hırsızlık olayıyla ilgili kamera çalışması yaptıklarını söyledi. Akay, "Biz olay yerinde daha önce yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili kamera çalışması yapıyorduk. Bir kız evladımızın anneme bir şey oldu, boğazına bir cisim kaçtı demesi üzerine vatandaşımızın yanına intikal ettik" diyerek gelişmeleri anlattı.

Akay, ayrıca ilk yardım kursları aldıklarını ve bu bilgi birikimiyle vatandaşın yardımına koştuklarını vurgulayarak, "Emniyet teşkilatı olarak sadece suçlunun karşısında değil her türlü konuda yardıma muhtaç vatandaşımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Müdahalenin ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, polisin rutin görev sürecinde karşılaştığı bir sağlık acilini hızlı ve etkili bir ilk yardım müdahalesiyle sonlandırması açısından dikkat çekti. Yerel güvenlik görevlilerinin aldıkları eğitimler ve sahadaki uygulamalarının, vatandaşların yaşamını korumada belirleyici olduğu bir kez daha kanıtlandı.

KONYA’DA YEMEK YEDİĞİ SIRADA NEFES BORUSUNA EKMEK PARÇASI KAÇAN KADIN, POLİS MEMURU MUSA AKAY’IN UYGULADIĞI HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.