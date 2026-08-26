Konyaspor Kocaelispor randevusuna çift kale ve top idmanıyla hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Saha çalışmalarını kulüp tesislerinde yoğun bir programla tamamlayan ekip, teknik heyetin gözetiminde maç ritmini yükseltmeyi hedefliyor.

Antrenmanın içeriği:

Antrenman, Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde başladı. Çalışma serisi ısınma hareketleri ve taktik nabız arttırıcı uygulamalarla açıldı; ardından 5'e 2 bölümleriyle saha içi pas ve baskı organizasyonlarına ağırlık verildi.

Topla oyun ve koşu ile devam eden idman, takımın kondisyonunu koruma ve top hakimiyetini güçlendirme amaçlı uygulamalara yer verdi. Seans, taktik geçişleri test eden çift kale maç ile tamamlandı ve oyuncuların saha içindeki iletişim ve yerleşimleri gözden geçirildi.

Gelecek hazırlık:

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıkları yarın akşam da sürdürecek; kulüpten yapılan duyuruya göre bir sonraki idman saat 18.30'da planlandı. Teknik heyet, maç gününe kadar tempo ve taktik çalışmaları dengeleyerek eksikleri kapatmayı amaçlıyor.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA KOCAELİSPOR'U KONUK EDECEĞİ MAÇIN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.