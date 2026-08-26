Sahilkent site yönetimlerinden ortak talep: arıtma tesisi yerleşimden taşınsın

Sahilkent site yönetimleri arıtmanın yer değiştirmesini istiyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde 30 site yönetimi, mahallede yıllardır süren koku ve çevre sorunlarına kalıcı çözüm talebiyle bir araya geldi. Toplantıya mahalle muhtarı Safiye Erdil koordinasyonunda katılan temsilciler, toplam 5 bin 400 konutu temsilen ortak bir bildiri hazırladı.

Toplantıda dile getirilen iddialar:

Site yöneticileri, arıtma tesisinin başta kapalı sistemle işletileceği yönünde verilen resmi taahhütlerin yerine getirilmediğini ve tesis devreye alındığından beri ciddi koku probleminin devam ettiğini belirtti. Katılımcılar, tesisin yer seçimi sürecinde şehir planlamacıları ve çevre mühendisleri gibi uzmanların görüşlerinin alınmadığını, çevre etki değerlendirmesi yapılmadığını iddia etti. Bu durumun bölge halkının 'sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı'nı ihlal ettiğini savundular.

Ortak çözüm önerisi ve mali katkı taahhüdü:

Toplantıda oy birliğiyle kabul edilen talep, arıtma tesisinin konut alanlarından en az 1-2 kilometre uzaklıktaki uygun bir alana taşınması yönünde oldu. Site yönetimleri, söz konusu taşınmanın yol açacağı altyapı ve nakil giderlerine yönelik olarak mahalle sakinlerinin maddi katkı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Bu teklif, yerel yönetimle yapılacak bütçe ve uygulama görüşmelerinde pazarlık unsuru olarak sunulmak üzere ortak bir taahhüt olarak kayda geçti.

Muhtar Safiye Erdil, arıtma ve kanalizasyon altyapısının ilçenin vazgeçilmez bir ihtiyacı olduğunu vurguladı ve bölgedeki çalışmalar nedeniyle kazanılan iki mavi bayrağa dikkat çekti. Erdil, mevcut lokasyonda biyolojik arıtma ünitesinin faaliyete geçmesi durumunda mavi bayraklı plajların ağır koku nedeniyle kullanılamaz hale geleceğini belirtti ve 'Ayvalık, eşsiz doğasıyla ülkemizin gözbebeğidir; bozulan bir çevreyi yeniden eski haline döndürme şansımız yoktur' diyerek kalıcı çözüm çağrısını yineledi.

Bildiride ayrıca BASKİ Genel Müdürlüğü'nün deniz deşarj hattına yönelik yenileme ve kontrolsüz dökümlerin önlenmesi çalışmalarının takdir edildiği, ancak bu adımların mevcut tesis yerinin yol açtığı temel problemi çözmeye yetmediği ifade edildi.

Son olarak Sahilkent temsilcileri, talep dosyasını ve mahalle çözümlerini doğrudan aktarmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ten randevu talep edildiğini kamuoyuna duyurdu. Toplantıdan çıkan ortak mesaj, insan ve çevre sağlığı gözetilerek tesisin yerinin yeniden değerlendirilmesi ve taşınmasının öncelikli olduğu yönünde özetlendi.

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