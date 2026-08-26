Taraftar coşkusunda buluşma: Abena, Bavuk ve Hansen imza gününde

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları Myenty Abena, Fuat Bavuk ve Sontje Hansen Sanko Park AVM'deki GFK Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Etkinliğe 7'den 70'e yüzlerce taraftar katıldı, yanlarında getirdikleri forma, top ve posterleri oyunculara imzalattı ve hatıra fotoğrafı çekti.

etkinlikten görüntüler:

İmza gününde zaman zaman tezahüratlar yükseldi, taraftarlar oyunculara yoğun sevgi gösterisi yaptı. Organizasyon boyunca futbolcularla kurulan doğrudan iletişim, hem kulüp hem de taraftarlar açısından dikkat çekici yorumlara ve fotoğraflara sahne oldu. GFK Store atmosferi, oyuncuların ve taraftarların birbirini görmesiyle canlandı.

oyuncuların mesajları:

Fuat Bavuk: Taraftarların yoğun ilgisinden dolayı çok şaşırdık. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Herkesi maçlara da davet etmek istiyoruz. Amacımız bütün sezonu iyi bir şekilde geçirmek. Maçlarda galibiyetler alarak daha çok taraftar çekmek istiyoruz. Rize maçı için de çok iyi çalışıyoruz. Kendimize güveniyoruz çünkü iyi bir takımımız var. Ben de bu sezon yeni geldim. Bu takıma ve şehre hizmet etmek istiyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi olur

Myenty Abena: Burayı ve takımımı gerçekten seviyorum. O yüzden burada ikinci yılımı geçiriyorum. Bu sezon da iyi işler yapacağımızı, iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu imza günü de bizim için önemli bir aktivite. Futbolcu ve taraftarların birbirleriyle buluşması önemli. Taraftarların ilgisi ve sevgisi çok güzel. Rize maçına da tüm taraftarlarımızı bize destek olmaları için bekliyoruz. Her maç dolu stadyum görmek istiyoruz. Sadece büyük takımlara karşı değil, tüm maçlarda taraftarlarımızı bekliyoruz. Onların desteği bu tür maçlar için de çok önemli

Sontje Hansen: Bugün bu etkinliğe bu kadar taraftarın geleceğini tahmin etmemiştim. Benim için güzel bir şok oldu. Geldiğim günden beri takım ve taraftarlar gerçekten çok harika. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ben de olabildiğince süre bulmak ve takıma faydalı olmak istiyorum. Bu benim için harika bir fırsat olur. Takıma goller ve asistlerle katkı sağlamak istiyorum. Bu sene takım olarak iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Son deplasman maçında taraftarlarımız bize çok destek oldu. Biz de onlar için maçı kazandık. Bu hafta Rize maçında da onlara çok ihtiyacımız var. Daha fazla destek bekliyoruz

etkinliğin önemi ve beklentiler:

Oyuncuların ortak vurgusu, sezon boyunca sürdürülebilir başarı elde etmek ve tribünleri her maçta doldurmak yönündeydi. İmza günü, hem takım içindeki motivasyonu hem de taraftarla kurulan bağı güçlendirdi. Kulübün başarı hedefleri ile taraftarın beklentisi örtüşürken, Rize maçı gibi karşılaşmalar için verilen destek çağrıları dikkat çekti.

GFK Store'da gerçekleşen buluşma, Gaziantep FK ile taraftarlar arasındaki iletişimi tazeledi; oyuncuların samimi açıklamaları ve yoğun ilgi, yeni sezon öncesi olumlu bir havanın işaretini verdi.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ FUTBOLCULARI MYENTY ABENA, FUAT BAVUK VE SONTJE HANSEN, TARAFTARLA İMZA GÜNÜNDE BULUŞTU.