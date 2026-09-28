Körfez sahilinde 10 kilometrelik yürüyüşle sağlıklı yaşam çağrısı

etkinliğin amacı ve katılım:

Körfez Belediyesi tarafından başlatılan yürüyüş programı, vatandaşları hareketli yaşam ve sağlıklı alışkanlıklar konusunda teşvik etmek amacıyla Tütünçiftlik Sahili'nde hayata geçirildi. Sabah saatlerinde başlayan organizasyona kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Sahil boyunca uzanan yaklaşık 10 kilometrelik parkur, her yaştan katılımcının birlikte tamamladığı bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Organizasyonu destekleyen Körfez Kent Konseyi de yürüyüşe katılarak yerel aktörlerin birlikte hareket ettiğini gösterdi. Etkinlik sırasında sahil şeridi renkli görüntülere sahne oldu; katılımcılar sağlık için atılan adımların önemine dair farkındalık mesajları paylaştı.

yerel yönetim ve sivil toplumun rolü:

Yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yerel kurumların birlikte düzenlediği bu tür etkinlikler, sporu günlük yaşama entegre etmeyi hedefleyen kampanyaların görünürlüğünü artırıyor.

Belediye yetkilileri, programın amacının sadece tek seferlik bir spor faaliyeti düzenlemek olmadığını; uzun vadede vatandaşların düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

gelecek planları:

Körfez Belediyesi tarafından başlatılan yürüyüşlerin her cumartesi farklı katılımcı gruplarının desteğiyle düzenli olarak devam ettirilmesi planlanıyor. Bu düzen, hem sosyal katılımı artırmayı hem de açık havada kolektif hareketlilik alışkanlığı oluşturmayı amaçlıyor.

Katılımcılar, etkinliğin hem fiziksel sağlığa katkı sağladığını hem de komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti. Belediye yetkilileri, yürüyüşlere tüm ilçe sakinlerini davet ederek programın yaygınlaşmasını hedefliyor.

KÖRFEZ'DE VATANDAŞLARI HAREKETLİ YAŞAMA TEŞVİK ETMEK VE SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA BAŞLATILAN ETKİNLİKLER KAPSAMINDA, TÜTÜNÇİFTLİK SAHİLİ'NDE 10 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.