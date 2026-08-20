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Körfezli iki genç karateci uluslararası hayaline bir adım daha yaklaştı

Körfez Gençlerbirliği'nin Elif Ecrin Baharoğlu ve Beren Elif Çelebi, 24-25 Ağustos'ta Silivri'de yapılacak U-14 milli takım seçmelerinde Türkiye forması için yarışacak.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Körfezli iki genç karateci uluslararası hayaline bir adım daha yaklaştı

seçmelere davet ve katılım detayları:

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Elif Ecrin Baharoğlu ve Beren Elif Çelebi, bu yıl gösterdikleri performans sayesinde U-14 Milli Takım seçmelerine davet edildi. İki sporcu, 24-25 Ağustos tarihlerinde İstanbul Silivri'de gerçekleştirilecek seçmelerde kulüplerini ve Kocaeli'yi temsil edecek.

Elif Ecrin Baharoğlu 47 kiloda, Beren Elif Çelebi ise 42 kiloda tatamiye çıkacak. Yıl boyunca katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri dereceler, federasyon yetkililerinin dikkatini çekti ve bu davetin temelini oluşturdu.

hedef: İtalya'da dünya gençler liginde yarışmak:

Seçmeleri başarıyla geçen sporcular, milli takım kadrosuna alınmaları halinde aralık ayında İtalya'da düzenlenecek WKF Karate 1 Dünya Gençler Liginde Türkiye'yi temsil etme fırsatı yakalayacak. Organizasyon, iki genç sporcunun kariyerinde önemli bir basamak olacak ve uluslararası deneyim kazanmalarını sağlayacak.

kulüp desteği ve yerel beklentiler:

Körfez Gençlerbirliği yönetimi, iki sporcunun milli takıma davet edilmesinden duyduğu gururu açıkladı ve Elif Ecrin Baharoğlu ile Beren Elif Çelebi'ye başarı dileklerini iletti. Kulüp açıklamasında, hem kulübün hem de Körfez halkının genç sporcuların arkasında olduğu, desteklerin seçmeler süresince de devam edeceği vurgulandı.

Seçmelerin heyecanlı ve çekişmeli geçmesi, sporcuların performansının yanı sıra ulusal ekip seçiminin de merakla takip edilmesine neden oluyor. Başarılı olmaları halinde iki isim, Türkiye formasıyla uluslararası sahnede boy gösterecek.

KÖRFEZ’İN GENÇ KARATECİLERİ ELİF ECRİN BAHAROĞLU VE BEREN ELİF ÇELEBİ, U-14 MİLLİ TAKIM...

KÖRFEZ’İN GENÇ KARATECİLERİ ELİF ECRİN BAHAROĞLU VE BEREN ELİF ÇELEBİ, U-14 MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE DAVET EDİLDİ. İKİ SPORCU, SEÇMELERİ GEÇMELERİ HALİNDE İTALYA’DAKİ DÜNYA GENÇLER LİGİ’NDE TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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