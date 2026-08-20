Tarlada başlayan aşk 34 dekarda sürüyor

Tarlada başlayan birliktelik üretimle güçleniyor:

Tavas'ın Altınova Mahallesi'nde çiftçilikle geçen bir yaşam, Ali ve Büşra Tanış için hem evlilik hem de geçim kaynağı oldu. Çiftin birlikte çalıştığı 34 dekarlık tütün tarlasında yılın dönemi belirli bir rutin izliyor; şubatta fide hazırlıkları yapılırken, mayıs ayında fideler tarlaya dikiliyor ve temmuzda hasat dönemi başlıyor.

üretim takvimi ve süreç:

Bu yıl tütün üretimi şubat ayında fide hazırlıklarıyla başladı. Mayıs ayında arazilere dikilen fidelerin gelişimi izlendikten sonra temmuz ayında hasat işlemleri başlatıldı. Hasat edilen yapraklar, olgunluk durumuna göre seralara taşınıyor ve burada ortalama bir hafta süren kurutma işlemiyle işleniyor. Çift, bu süreçte zamana ve hava koşullarına göre hareket ederek üründen maksimum verim almayı hedefliyor.

aile, emek ve beklenti:

Çiftin oğulları Muhammet Asrın Tanış da aile işine eşlik ediyor ve üretim sürecinin parçası olarak tarlada yer alıyor. Ali Tanış, emeğin ve ortaklığın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Bizim hikâyemiz tütün tarlasında başladı. Yıllar önce burada tanıştık, zamanla hayatımızı birleştirdik. Bugün eşim Büşra ile birlikte aynı tarlada çalışıyor, emeğimizi veriyoruz."

Ali Tanış, bu sezon için beklentilerini de açıkladı. Çift, 34 dekarlık alandan yaklaşık 10 ton tütün elde etmeyi hedefliyor ve emeklerinin karşılığını almayı umuyor. Yerel üretim pratikleri ve aile emeğinin öne çıktığı bu örnek, tarımsal üretimde kuşaktan kuşağa süren bir bağlılığı gösteriyor.

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