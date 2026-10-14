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Kortlarda centilmenlik öne çıktı: Batman amatör tenis turnuvası tamamlandı

Batman'da Amatör Spor Haftası tenis turnuvası 200 sporcunun katılımıyla sona erdi; dokuz kategorideki maçlar fair-play ve centilmenlikle tamamlandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kortlarda centilmenlik öne çıktı: Batman amatör tenis turnuvası tamamlandı

Turnuva genel görünüm:

Batman’da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen tenis turnuvası, 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Organizasyon, Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliğinin yıllık faaliyet programı doğrultusunda gerçekleştirildi.

Müsabaka yapısı ve katılım:

Turnuva dokuz farklı kategoride oynandı ve karşılaşmalar, seviyeli ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Sporcular performanslarıyla takdir toplarken organizasyon yerel tenis camiasının hareketlenmesine katkı sağladı.

Fair-play ve spor ahlakı ön plandaydı:

Etkinlik boyunca fair-play, centilmenlik ve spor ahlakı vurgulandı. Sporcuların sergilediği tutum, turnuvanın en dikkat çeken unsurlarından biri oldu ve organizasyonun tenis sporuna olan ilgiyi artırdığı gözlemlendi.

BATMAN’DA AMATÖR SPOR HAFTASI TENİS TURNUVASI TAMAMLANDI

BATMAN’DA AMATÖR SPOR HAFTASI TENİS TURNUVASI TAMAMLANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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