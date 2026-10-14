Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde Kasımpaşa sınavına taktiksel prova

hazırlık çalışmaları:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Çalışmaları antrenör Emre Bayraktar yönetiyor.
antrenmanın içeriği:
Günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başladı. Teknik ekip, antrenmanda özellikle taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu ve çalışma, dar alanda oynanan maçla sonlandırıldı.
günün ikinci seansı:
Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.
NURİ ASAN TESİSLERİ’NDE ANTRENÖR EMRE BAYRAKTAR YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜNÜN İLK ANTRENMANI, ISINMA HAREKETLERİ VE PAS ORGANİZASYONLARIYLA BAŞLADI. TAKTİKSEL VARYASYONLAR ÜZERİNDE DURULAN ANTRENMAN, DAR ALANDA OYNANAN MAÇLA SONA ERDİ.
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