Dolar 49,3129 -0,11%
Euro 54,9768 -0,51%
Bist 12.197,65 -0,43%
Altın Gram 6.530,61 -1,39%
EUR/USD 1,1127 -0,68%
Brent Petrol 105,88 +0,18%
--°

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde Kasımpaşa sınavına taktiksel prova

Samsunspor, 18 Ekim Pazar sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde taktik ağırlıklı programla hazırlıklarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde Kasımpaşa sınavına taktiksel prova

hazırlık çalışmaları:

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Çalışmaları antrenör Emre Bayraktar yönetiyor.

antrenmanın içeriği:

Günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başladı. Teknik ekip, antrenmanda özellikle taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu ve çalışma, dar alanda oynanan maçla sonlandırıldı.

günün ikinci seansı:

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

NURİ ASAN TESİSLERİ’NDE ANTRENÖR EMRE BAYRAKTAR YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜNÜN İLK ANTRENMANI...

NURİ ASAN TESİSLERİ’NDE ANTRENÖR EMRE BAYRAKTAR YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜNÜN İLK ANTRENMANI, ISINMA HAREKETLERİ VE PAS ORGANİZASYONLARIYLA BAŞLADI. TAKTİKSEL VARYASYONLAR ÜZERİNDE DURULAN ANTRENMAN, DAR ALANDA OYNANAN MAÇLA SONA ERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor
images

Kayserispor’da saha olayları sonrası beş görevli PFDK’nın yolunu tuttu
images

Altyapıdan sahaya: Aliağa Petkim Spor TB2L ile a takıma oyuncu hazırlıyor
images

Berin Menderes yurdu'nda gençler tenisle tanışıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzmir filoları yenileniyor: 111 yeni otobüsle güvenli ve erişilebilir ulaşım hedefi

Sarıyer açıklarında fırtınada sürüklenen LPG tankeri açığa çıkarak demirledi

Yeni doğanlara 48 bin liralık destek: Tekirdağ'dan 'İlk Nefes İlk Destek' uygulaması

Kayserispor’da saha olayları sonrası beş görevli PFDK’nın yolunu tuttu

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın